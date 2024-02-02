日本最美雙胞胎「妹妹現身台灣露長腿」因一張和服照爆紅靚到似AI

被網友認為是日本最美雙胞胎的女團成員森風花、柊琪琪（森ふう花、柊きき），高顏值吸引許多人喜歡，還有「奇蹟的雙子」之稱，最近妹妹柊琪琪悄悄現蹤台灣，讓不少粉絲直呼歡迎來發展。



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森風花、柊琪琪曾在醫美診所擔任護理師，因外型突出被星探挖掘，分別在地下女團「夜光性アミューズ」、「まねきケチャ」出道，近期她們因絕美和服照走紅，人氣翻倍，而她們精緻的五官還一度被認為是AI繪圖。

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2周前妹妹柊琪琪在IG曬出到九份拍的美照，也去了南機場夜市、西門町大玩娃娃機，身短裙、短靴的她大方展現雪白長腿，讓不少台灣粉絲敲碗她們赴台灣發展。

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