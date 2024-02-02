日本最美雙胞胎「妹妹現身台灣露長腿」因一張和服照爆紅靚到似AI
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
被網友認為是日本最美雙胞胎的女團成員森風花、柊琪琪（森ふう花、柊きき），高顏值吸引許多人喜歡，還有「奇蹟的雙子」之稱，最近妹妹柊琪琪悄悄現蹤台灣，讓不少粉絲直呼歡迎來發展。
【圖輯】點圖放大看更多二人合照及姐姐森風花的IG靚相👇👇👇
+17
森風花、柊琪琪曾在醫美診所擔任護理師，因外型突出被星探挖掘，分別在地下女團「夜光性アミューズ」、「まねきケチャ」出道，近期她們因絕美和服照走紅，人氣翻倍，而她們精緻的五官還一度被認為是AI繪圖。
【圖輯】點圖放大看更多妹妹柊琪琪IG靚相👇👇👇
+17
2周前妹妹柊琪琪在IG曬出到九份拍的美照，也去了南機場夜市、西門町大玩娃娃機，身短裙、短靴的她大方展現雪白長腿，讓不少台灣粉絲敲碗她們赴台灣發展。
【同場加映】盤點｜圈中藝人嘅兄弟姊妹出道一定會紅 劉俊謙細妹係仙氣嘅代表（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+32
考眼力！吳慷仁打爛豬仔錢罌「玻璃反射藏美女」網民：意外入鏡了人中之龍8｜林襄成製作人阪本寬之第1人選 接捧三上悠亞演這角色白靈回應入圍金酸莓獎「反而覺得挺好玩的」連得獎感言都準備好加拿大美女直播主環遊世界 自爆日本遇痴漢 直呼台灣「好危險」
延伸閱讀：
影／遭尪當街猛踹…選美小姐大叫坐地哭泣畫面曝光 北市警通報家暴
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】