李美鳳息影多年幸福家庭照曝光　龍鳳胎長大成材大女靚樣不輸媽咪

有「電眼美人」之稱的87年港姐亞軍兼最上鏡小姐李美鳳，嫁給第二任丈夫後便息影兼移居台灣，誕下龍鳳胎，全職相夫教子。今年8月她便即將「登六」，近日有網民翻Loop 92年《翡翠歌聲賀台慶》的片段，指她當住多位靚女藝人面前仍艷壓全場，亦好奇她的近況。《01娛樂》在社交平台找到李美鳳一家四口的全家福，她依舊明艷照人，而一對仔女更已經25歲，大女遺傳到媽媽美貌，而且兩個仔女都學有所成，目前長居美國工作。

李美鳳是87年的港姐亞軍兼最上鏡小姐。（電視截圖）

李美鳳當選後，與同屆港姐楊寶玲、林穎嫺、張鳳妮等隨曾醒明到菲律賓親善之旅。（資料圖片）

李美鳳92年參與《翡翠歌聲賀台慶》，當住梅艷芳面前帶隊唱《夢伴》，同場有溫碧霞、關淑怡、甄楚倩、劉美君、葉玉卿、周慧敏、鄺美雲、江欣燕等女藝人，但李美鳳仍艷壓群芳！（電視截圖）

不過因為要20人逼入膠箱唱歌，李美鳳樣都變埋好搞笑。（電視截圖）

李美鳳被擠進膠箱一角，而同台的還有梅艷芳、劉德華、鄭丹瑞等。（電視截圖）

李美鳳入行前，曾與李兆基長子李家傑有過一段情，性格不合分手。選港姐後她曾經拍戲和出唱片，雖然代表作不多，但一雙迷人電眼和高貴美貌就令人驚艷。林敏驄曾為李美鳳作過一曲《深愛您》，二人原來90年曾在加拿大秘婚，5年後離婚，不過這段秘密婚姻，竟一直到08年因林敏驄與陳伶俐離婚始被揭發。

李美鳳曾與林敏驄有過5年婚姻，但這段秘婚直至2008年（即離婚後13年）始被揭發。

而李美鳳與林敏驄離婚的同年底，她即與台灣國茶實業太子爺兼復興航空監察人鄭翔中，於飛機上舉行訂婚儀式，轟動中港台。翌年4月他們正式結婚，前夫林敏驄更嘲諷她「釣到一條大龍躉」。不過，09年林敏驄與前妻李美鳳在慈善活動同場，都有在後台合照，林敏驄亦大方表示有意邀請對方做演唱會嘉賓，再見亦是朋友。

李美鳳96年與台灣國茶實業太子爺兼復興航空監察人鄭翔中結婚，開始第二段婚姻。（電視截圖）

再婚後李美鳳便淡出幕前，在台灣專心做少奶，兩年後誕下一對龍鳳胎鄭寶兒（Nicole）和鄭忠福（Junior），兩人出生時間僅差1分鐘。李美鳳息影後有在台灣經營生意，對上一次現身香港公開場合，已是13年的品牌活動，而15年她則有出席台灣的慈善活動。李美鳳婚後極為低調，曾透露一家人的口頭禪是「以你為榮」，以此互相鼓勵。而《01娛樂》找到一張李美鳳的全家福，見仔女已經長大，男的官仔骨骨，女的亦樣子甜美。更難得的是，李美鳳確實凍齡有術，從半身照都見到樣貌身材完全冇走樣。

李美鳳的家人曾貼出全家福，見一對龍鳳胎仔女已經長大，而她不論容貌、身材都完全冇走樣，依舊高貴大方。（社交平台圖片）

對於被外界封為「美魔女」，李美鳳曾說自己已年紀大，會有魚尾紋和皺紋，但也有盡力做運動維持狀態。（VCG）

李美鳳為仔女仆心仆命，她說自己陀B時體重升至88公斤，孖胎重到她要臥床一個月，有如長期被河馬壓住。仔女出生後，李美鳳又閱讀大量育兒書籍，親力親為照顧兩個小朋友，曾透露女兒反叛期開始抗拒自己，她亦學習如何放下母親架子及尊嚴，試著與女兒以朋友方式相處，拉近距離。她說囝囝本身叫「鄭中虎」，但可能是「虎」字太猛，令兒子小時候常生病、受傷，甚至跌到腦震盪，因此她為對方將「中虎」改成「忠福」，又笑說：「雖然依家個名薯啲，但最緊要佢身體健康。」

李美鳳婚後息影，全職相夫教子，但12、13年偶爾回港出席品牌活動，不過其後又繼續保持低調作風。（VCG）

李美鳳對上一次出席公開場合，已是2015年在台灣做慈善活動。（VCG）

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李美鳳教仔有方，現時25歲的Nicole和Junior亦各有所長。二人同樣就讀台北美國學校，積極參與課外活動，家姐Nicole高中時已是足球隊及欖球隊長，並參與壘球和田徑，也因而有一身陽光小麥膚色。她負笈美國升讀聖母大學（University of Notre Dame），是全美排名前二十名的高等學府，有資料顯示是科學學士畢業，但亦有指是社會學及生物商學的學士學位。大學的三年暑假，她曾在台灣、香港、新加坡公司做實習生，先後做過香港的燈光能源公司、化妝品牌Estée Lauder於新加坡的市場策略人員等，最後一年暑假，她則回台灣並獲羅兵咸永道會計師事務所僱用。不過畢業後Nicole主力在美國發展，做諮詢公司，22年起於美國波士頓牙科學院攻讀牙醫學博士學位至今，好學不倦。

Nicole小時候與爸爸的舊相。（網上圖片）

李美鳳生了一對龍鳳胎，大女Nicole（右一）畢業後於美國發展，正在波士頓牙科學院攻讀牙醫學博士學位。（網上圖片）

Nicole盡得母親的真傳，樣貌身材姣好。（網上圖片）

弟弟Junior則於美國普渡大學讀動物科學和生物學，他非常熱愛動物，喜愛做動物義工，大學前已在台北的獸醫診所做兼職助理儲經驗，大學時期亦去台北市立動物園做研究助理，畢業後都有繼續讀研究所。大學時期Junior亦獲得不少獎項，當中包括對其領導才能的嘉許；他亦能講中級程度的日文。

李美鳳細仔英文名叫Junior，他跟爸爸好似樣。（網上圖片）

鄭翔中與一對仔女的合照。（網上圖片）