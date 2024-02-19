羅子溢兩個仔女輪住病新年冇得去玩　講起囡囡由心而發嘅甜笑

TVB昨日（18日）舉行賽馬日，因為第八場是TVB盃，所以不少的高層曾志偉、樂易玲及許濤等人亦有到場。而TVB亦有派出30多位藝員現身賽馬日活動，有何廣沛、丁子朗、陳曉華、高海寧、劉穎鏇、劉佩玥、陳煒、朱晨麗、譚俊彥、羅子溢、張振朗等藝員出席。

TVB派出30多位藝員現身賽馬日活動。（葉志明 攝）

羅子溢主演的新劇《婚後事》即將播出，他接受《香港01》訪問時表示14年後再與陳自瑤合作感到興奮，而被問到是否仍記得上次跟她拍的是哪一套劇他就說：「對上一套劇係《缺宅男女》，總之就係好細個嘅時候，嗰時佢都仲未結婚。」當年他及陳自瑤於《缺宅男女》中飾演關嘉榮與卜瓊，是一對日久生情的小夫妻。

羅子溢14年後再與陳自瑤合作新劇《婚後事》。（葉志明 攝）

而羅子溢最近因為他與陳自瑤一起拍劇，而他的太太楊茜堯亦與陳自瑤的丈夫王浩信正在拍攝新劇《黑色月光》，被問到會否因此而多了聚會的機會，他就說：「依家可能大家都有家庭同埋小朋友，好多時都將啲重心同時間都擺咗喺小朋友度，咁我知道呢其實我哋平時大時大節，好似新年咁都會互相問候一下。又唔係好多聚會，好多時就開工會見到。」至於有不少網民因為他們的拍劇組合有趣，十分期待他們會曬出4人的合照，他就說：「4個人嘅合照啊？我覺得應該會有嘅，同埋我都期待嘅其實，我都好耐冇同浩信合作過，我都想同佢合作，我知道我太太都拍緊《黑色月光》啦，其實成個劇組嘅氣氛都好融洽。」

不少網民都期待他們會曬出4人的合照。（葉志明 攝）

羅子溢被問到新年有否帶小朋友去玩時，他透露因為細仔還小，所以不太想帶他去人多的地方：「因為之前兩個小朋友輪住病，一個病完就到另一個，差唔多成個月都要去睇醫生。咁變咗就過年嘅時候希望佢哋快啲好就冇帶佢哋出去旅行，都係留香港玩。」最近楊茜堯亦重回幕前拍劇，羅子溢被問到楊茜堯是否全面復出就說：「因為之前我哋一直都籌備緊生小朋友，咁佢其實一直都係等緊啲好嘅劇本或者好嘅機會。好似佢今次都好欣賞呢個劇本，所以佢會覺得係一個機會畀自己，同埋啲小朋友都大啦，咁啱我嗰段時間又會比較有時間照顧到兩個小朋友，變咗佢放心小小啦。」

羅子溢話兩個仔女輪住病新年冇得去玩。（葉志明 攝）

而他被問到小朋友會否因為爸爸媽媽都要出去工作而變得黏身時，一說到女兒，羅子溢的神情就馬上變了，變到連嘴角都在微笑：「會㗎，我個女成日都希望媽媽唔好返工㗎，媽媽一講話要返工，佢就好唔開心啦！」但換轉若是爸爸去上班時，女兒會否有此反應時，羅子溢就面露笑容的說：「爸爸返工搵錢錢買玩具，好唔公平啊！」雖然他說不公平，但仍然笑得很開心，可見他十分疼愛女兒。