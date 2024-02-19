李龍基女友王青霞涉逾期拘留被扣查　代表律師兼法律紅人9字回應

73歲李龍基（基哥）的36歲的女友王青霞（Chris），有傳今日（19日）被入境處拘留扣查！二人近一年愛得相當高調，由於Chris在《01娛樂》獨家專訪中，曾大曬多項資料，包括飛行課程證書、大學證書等等，並表示自己透過「優才計劃」來港。

李龍基女友王青霞，曾表示自己透過「優才計劃」來港。（資料圖片）

Chris當時透露自己其實來港不久，是透過優才計劃來港，詳述優才、高才和專才分別，並說：「優才最難，只有長（常）春藤大學先可以，香港政府會補貼畀我。優才要學歷係Master以上，學歷一定要係長（常）春藤大學。」她稱自己現時做飛機零件採購工作，幫飛機公司買配件，更說：「我本身鍾意飛機，讀飛機唔係你哋諗咁樣，讀飛機其實係要讀氣象學，亦都要學機械工程學。」、「我有飛機執照，亦都轉頭可以同你分享！」等等。

Chris說自己有飛機執照，並懂得維修飛機，現時做飛機零件採購工作。（受訪者提供）

而Chris在訪問後把各項證書發送給《01娛樂》，所涉機構包括：美國史丹福大學、美國飛行學校Pacific States Aviation、北京航空航天大學、Grey Eagle Flight Academy、中華人民共和國國務院等，但網民對其資歷有所質疑，並發現證書有錯漏。《香港01》於是再向各單位查詢事件，發現確實有不符地方。不過，基哥上月就向傳媒說，事件已交由律師處理，不方便發表任何回應，表示可提供律師電話供查詢。

李龍基現身范德偉律師事務所，並與曾參與幕前工作的范德偉律師合照！（受訪者提供）

二人上月曾向范德偉律師事務所諮詢法律意見，1月23日，Chris在IG寫道：「一切交給法律公正處理。」並貼上范德偉律師事務所的門外照片，以及諮詢有關人員的情況。她說：「一切已經交給法律處理！銀行交易紀錄法律人士已在線重新獲得準確數據和帳戶資料信息，我本人把銀行帳戶和銀行資料文件全權交給法律，也沒有辦法修改，律師在公正的前提下重新核對資料正確性，我不便就資料進行披露，律師也要求我這個階段停止披露，全部交給法律處理！」

Chris面對種種不利消息，表示一切交由法律處理。（IG@chrisart1017）

Chris在IG貼出一張疑在律師事務所內拍攝的照片，表示：「法律流程中」。（IG@chrisart1017）

Chris在范德偉律師事務所門前打卡，疑向對方徵詢法律意見。（IG@chrisart1017）

而今日（19日），有報道指Chris因「在港逾期拘留」被入境處拘留調查。根據香港法例《入境條例》(第115章)第41條，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪，經定罪後，最高可判罰款港幣五萬元及監禁兩年。 據了解，她並無公開展示過香港身份證。記者曾向李龍基求證事件，惟不獲回覆；記者再向范德偉律師（David Fenn）律師求證，他聽到問題後，說：「啊，我……冇評論，我唔方便講。」然後便匆匆掛線。

李龍基女友王青霞，涉「在港逾期拘留」被入境處拘留調查。（資料圖片）