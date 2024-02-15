韓國四大「神顏女演員」靚樣至今無人能敵　42歲宋慧喬優雅地老去

韓流持續席捲全球！隨著韓劇題材日趨多元，加上串流平台的興起，越來越多觀眾能看到韓劇的播送與演員們的精湛演技。而韓國享譽國際的演員也不在少數，日前韓國論壇「Theqoo」就討論起韓國至今無法超越的四大神顏值女演員，其中包括：金泰希、宋慧喬、全智賢及孫藝珍，皆被韓國網友大讚每一位都實至名歸。



【圖輯】韓國四大「神顏女演員」並回顧四大美女的星途（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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金泰希

2000年以電視廣告出道，有「韓國第一天然美女」稱號的金泰希，本來想成為服裝設計師，因亮眼外型被星探選中，隨後成為演員，此外，他與天王Rain於2017年結婚，兩人的好感情更是羨煞眾人。其演出的《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》、《龍八夷》、《有院子的家》讓人印象深刻，討論度皆居高不下。

宋慧喬

自1996年出道的宋慧喬，2000年與宋承憲主演《藍色生死戀》，更讓她奪下2001年初百想藝術大賞中的人氣賞。接下來與Rain主演的電視劇《浪漫滿屋》以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，都讓她在亞洲的知名度大開。

另外，2022年Netflix播出的《黑暗榮耀》更將宋慧喬的演藝之路推上高峰。劇中宋慧喬飾演遭霸凌的「文同垠」一角，暗黑氣勢與復仇神情讓人驚豔，更讓她獲得第59屆百想藝術大賞電視部門女子最優秀演祭賞，首度封后。現年42歲的她，仍然維持一貫的優雅，持續在演員路上發光發熱。

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全智賢

全智賢15歲時就以時裝雜誌模特兒身分出道，2001年以韓國電影《我的野蠻女友》成功躍上韓國一線女星且大開知名度。不僅如此，2014年以SBS電視劇《來自星星的你》攀上演藝事業巔峰，在該部影集中飾演「千頌伊」一角的她，不僅展現自毀形象的搞笑演出，還創造了「千頌伊效應」，更讓「炸雞啤酒」掀起一股熱潮，同時也拿下了第50屆百想藝術大賞電視部門大賞及2014年SBS演技大賞的最高演技大賞。

孫藝珍

孫藝珍自18歲以奇幻懸疑片《秘密》首登上大螢幕，而其也與不少男神合作過戲劇，包括與蘇志燮合作的《雨你再次相遇》、與丁海寅合作的《經常請吃飯的漂亮姐姐》、與宋承憲合作的《夏日香氣》。不僅如此，孫藝珍後來更成為80後電影女演員中，唯一獲得韓國三大電影獎（青龍獎、大鐘獎、百享藝術大賞）大滿貫的影后。

而她與男神玄彬於2022年初宣布結婚，兩人曾合作電影《極智對決》和韓劇《愛的迫降》，戀情相當甜蜜，更在2022年曬出兩人愛的結晶，大批粉絲紛紛獻上祝福。現年已42歲的孫藝珍，仍然保持著優雅的氣質與美貌，號稱「孫仙」更非浪得虛名。

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