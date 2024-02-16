林襄正式離開樂天女孩「8字透露真實心聲」原來仲有另一女神離巢
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls昨（15）日公布2024年首波團員異動，擁有超高人氣的林襄確定將離開樂天女孩，同樣離隊的還有張語芯。而昨天林襄也透過社群平台曝光一段感人影片。
對此，林襄昨天也透過IG發文，並曝光從2021年至2023年奮力應援的紀錄影片，其中除了包含一些逗趣姿勢外，還分享多張與隊友們的合照，更以「謝謝你們陪我長大」8字結尾。最後，她也標註「樂天女孩」粉專並感性寫下：「謝謝＠rakuten_girls，也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們」。
【圖輯】點圖放大看更多林襄IG性感照👇👇👇
+97
感人影片曝光後，許多網友們紛紛獻上祝福，女神慈妹、李恩菲和美女經紀人張雅涵等等也前來留言。
【圖輯】點圖放大看更多張語芯IG性感照👇👇👇
+18
林襄暴瘦曬纖腰「肋骨比上圍更搶fo」成網民焦點：感覺會戳破皮膚人中之龍8｜林襄成製作人阪本寬之第1人選 接捧三上悠亞演這角色林襄傳酬勞僅得呢個數被逼退團 暴瘦面凹「體重比讀小學時還輕」林襄同框孫生前女友Wendy大開前男友玩笑 稱是「表姐妹關係」林襄仙氣師妹張雅涵開個唱 離婚爸媽感動重聚：盼他們能以我為傲
延伸閱讀：
韓綜「超人回來了」這些班底都翻車！他竟偷吃鄰居 愛妻人設全崩壞
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】