林襄正式離開樂天女孩「8字透露真實心聲」原來仲有另一女神離巢

樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls昨（15）日公布2024年首波團員異動，擁有超高人氣的林襄確定將離開樂天女孩，同樣離隊的還有張語芯。而昨天林襄也透過社群平台曝光一段感人影片。



對此，林襄昨天也透過IG發文，並曝光從2021年至2023年奮力應援的紀錄影片，其中除了包含一些逗趣姿勢外，還分享多張與隊友們的合照，更以「謝謝你們陪我長大」8字結尾。最後，她也標註「樂天女孩」粉專並感性寫下：「謝謝＠rakuten_girls，也謝謝不管在哪個階段默默支持我的你們」。

【圖輯】點圖放大看更多林襄IG性感照👇👇👇

+ 97

感人影片曝光後，許多網友們紛紛獻上祝福，女神慈妹、李恩菲和美女經紀人張雅涵等等也前來留言。

【圖輯】點圖放大看更多張語芯IG性感照👇👇👇

+ 18

延伸閱讀：

韓綜「超人回來了」這些班底都翻車！他竟偷吃鄰居 愛妻人設全崩壞

柯震東不忍了！親自解釋和安心亞目前的關係

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】