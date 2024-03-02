32歲藝人係學霸！網民唔識做化學功課向佢求救　獲親自解題神救援

演員林哲熹憑《我們與惡的距離》、《華燈初上》等熱門作品，被大眾熟知，實力派演技備受肯定，私下個性也十分親民。早前有高中生粉絲在社群上向他求救，訴苦化學作業寫不完，結果他看完題目，直接線上幫對方解題，內外兼具的魅力讓網友直說：「好暈！」



近日一位高中粉絲在Threads發文標註林哲熹帳號：「可以教我化學嗎？我還沒寫完，不然叫我去睡覺也可以。」本來看似有點半開玩笑，沒想到，本尊過沒多久就現身「把問題寫出來啊」，原PO便拍下一頁紅字滿滿的講義內容，乖乖向他交代作業進度。

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果真，林哲熹又再度留言回應，立刻挑了一題原PO未作答的題目，列出應用的公式解答「選項B」，底下還貼心把題目數據帶入演練，耐心替粉絲講解「看起來很複雜，但只要把對應的數字填進去，慢慢算就可以了」，化身對方的「線上講師」。

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意外曝光的學科能力嚇到許多網友，「為什麼那麼優秀」、「我只能說，林哲熹你很屌」、「有機和分析化學不會寫，可以問林哲熹嗎」、「帥慘了…」、「有沒有考慮接家教」、「愛了，更加分了」、「暈得一塌糊塗」、「如果林哲熹是老師，我當年理科就會認真念」，掀起熱議。

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