人妻女星被傳下海拍AV　網民一睇性感照即刻支持出道：超級期待！

女星蘿莉塔去年7月挺肚和老公完成結婚登記，並在8月生下女兒。沒想到都已當媽的她，最近竟遭人亂傳「轉行拍片當女優」，讓蘿莉塔本人看到後也笑翻截圖跟粉絲們分享。



蘿莉塔12號在社群平台PO出一張截圖寫下：「這太幽默了啦！居然還寫說月收入高達X，好像很賺的樣子。可惜是當媽了不是當女優！新年一開頭就有這麼有趣的傳聞，看來會是個不錯的龍年！Ps.照片是好久以前去玩很大拍的捏～」，從圖中可見某臉書粉專貼出一張蘿莉塔的比堅尼照，造謠她轉行當成人片女優，讓蘿莉塔只好無奈出面澄清。

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貼文一出，蘿莉塔的粉絲們也笑翻留言「你的發文總是更幽默」、「有賺錢的就是好新聞，好的開始」，還有人開玩笑表示「哪裡可以報名」、「支持出道」、「如果是真的，超級期待」、「所以我說番號呢？」、「求番號」。

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