女星開箱LEGO即有影即有相機　一焦點搶極fo　網民竟話睇唔到相機

從《我愛黑澀會》出道的女星「瑤瑤」黃喬歆，擁有甜美外型和火辣身材，不做作形象深得人心。不過，日前上傳一段開箱相機的影片，超「胸」畫面讓網友看了直噴鼻血。



瑤瑤早前在社群平台IG發文，並曬出一段開箱相機的影片，從中可見她放下一頭長捲髮，身穿果綠色針織上衣，在鏡頭前展示樂高復古相機。不過影片中還有另外一個焦點，那就是她的身材相當吸睛，上衣低胸剪裁設計，配上白皙皮膚，彷彿吹彈可破，而深邃的事業線一覽無遺，渾圓半球呼之欲出，更襯托她的纖細小蠻腰，火辣身材意失焦影片。

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影片曝光後，掀起網友熱烈討論，不過卻是紛紛歪樓直呼，「我到底該看哪裡⋯⋯⋯⋯相機很可愛」、「一直沒看到相機」、「一直被分散注意力。」、「出題了，請問相機上的按鈕什麼顏色」、「照片？什麼照片？！！」、「妳比較可愛」。

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