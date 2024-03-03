女星幾乎沒錢交租兼職做侍應維生　15歲出道成年後拒絕向家人伸手

台灣女星蔡頤榛（五熊）外型甜美亮眼，她在13歲就被發掘拍廣告，15歲時尚吳宗憲主持的節目《我猜我猜我猜猜猜》後出道，近年在戲劇演出和節目主持都有亮眼表現。五熊日前上《新聞挖挖哇！》，分享曾因為要付房租，到美術館的餐廳打工端盤子，坦言因出道早，花了時間才調適身分轉換。



之前五熊有主持節目，一個月錄4集，那是她當時的固定收入，除此之外的收入是不穩定的，一度擔心付不出房租，「其實演藝人員說真的，很多時候是不知道明天在哪裡的。」五熊透露，之前爸媽有一些狀況，所以自己從18歲後就沒跟家裡拿錢，坦言在演藝工作不穩定時，需要去兼差。

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五熊表示：「其實有一段時間有去打工，那時候因為我一開始是當演員，在主持之前是演員，剛好那段時間沒有戲，有一個空檔我就去打工，我還特地找美術館的餐廳，因為那邊比較可能不會被認出來，可能外國人去看展，或是去看展的人比較可能不會看電視。」主持人鄭弘儀問她萬一被認出呢？五熊則會馬上承認說「是」。

五熊也透露，演藝圈其實有許多人會到餐廳兼職，「我那時其實沒辦法調適這件事情，但我後來發現我好多的演員朋友，演藝圈的朋友，其實這樣的數目是很龐大的，新人或是辛苦努力階段的人，他們沒有演藝工作的時候，通常第一選擇都是餐廳打工、咖啡廳打工，（月收入）其實很少才幾千塊（台幣），因為是PT，不會一直排你班，當時的時薪比現在少很多，那一刻其實是很挫折的。」

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