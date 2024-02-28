郭子豪求婚計劃被女方父親笑老土　鄧卓殷渴望穿裙褂出嫁

近日求婚成功的郭子豪（Amold) 今（28日）帶着未婚妻鄧卓殷（Amber）出席《2023香港社交媒體風雲榜》活動，二人幾乎全程拖到實，顯得非常甜蜜。而在接受訪問時，郭子豪透露在籌備求婚階段，徵詢女方父親時，竟被對方取笑老土，令他哭笑不得。

郭子豪﹑鄧卓殷甜蜜出席活動。（陳順禎攝）

人逢喜事精神爽的郭子豪與鄧卓殷，看起來特別帥氣及美麗。而在接受訪問時，提到被求婚當日心情時，女方表示除了感動之外，更多的是驚喜，好笑言：「因為本身只係我哋兩個去旅行，跟住突然間係我一個完全冇預備同埋冇預計到會有求婚呢件事發生，大家睇返啲相就知道當日我着得好Hea。」而在旁的郭子豪就透露，求婚日時鄧卓殷哭得相當厲害：「我從未見過佢喊到咁樣，嚎啕大哭，叫埋佢屋企人出嚟時，再喊得犀利啲。」揚言同時有兩家人一起見證年生大事，非常開心。

鄧卓殷表示在不知情情況下被求婚。（陳順禎攝）

為了求婚籌備半年的郭子豪更透露籌備過程中的難忘事，就是與鄧卓殷父母見面，他表示：「同佢爸爸媽媽認認真真坐低食飯，我就真係問佢哋我有咁嘅計劃，可唔可以準許呢件事，跟住佢爸爸都話old school 老土，話唔好搭搞咁多嘢，慳返啲錢同我個女去旅行仲好，我當下覺得好窩心。」

郭子豪為了求婚籌備了半年。（陳順禎攝）

另外，郭子豪亦透露其實早在年幾前已選購求婚戒指，當問到多少卡數時，他表示：「近兩卡。」續問到訂立婚期了嗎？鄧卓殷就表示：「我哋依家開始籌備婚禮，但婚期未定。（旅行結婚還是要傳統式擺酒？）我哋十劃都未有一撇，旅行又想擺酒又想，計劃當中。」而她心中的理想婚禮就必定少不了傳統儀式：「我會想有斟茶儀式同埋着裙褂環節，好特別一生人着一次。」而提到拍攝婚照時，他們就揚言會去不同地方取景拍攝，特別是有紀念價值的地方，例如拍拖時經常去的地方等等。