林芊妤泰國大解放冇帶老公兒子　直言玩得爽：過咗一個少女嘅旅行

現時主力教授瑜珈及專注做KOL工作的林芊妤（Coffee)，現Instagram擁有逾100萬人追蹤，相當厲害。而今（28日）她就獲邀出席《2023香港社交媒體風雲榜》活動，在接受《香港01》訪問時，她就透露過去幾個月自己情緒不穩，幸好之後出外旅行調節心情，情緒問題才慢慢回復。

Coffee身材非常好。（陳順禎攝）

近日，Coffee在社交網上貼在日本旅行期間，在只有零下十幾度的雪地上挑戰瑜珈操的影片，引來部分網民批評，直言她這個行為是多此一舉，根本沒有這個必要等，對此她都有留意網民留言，在接受訪問時她就表示：「我覺得都係話題，有人留意總好過冇人留意，我自己反應就係冇反應。我玩社交網站都有8、9年時間，我都睇化好多嘢。」

Coffee早前因為家中沒有工人姐姐，表示有多月時間自己情緒起伏好大。（陳順禎攝）

續問到平日如何消化負面留言時，她就表示之前自己一直都處理得相當好，但由於早前因為家中沒有工人姐姐在，令到家務、照顧小朋友等工作要她一個人做，林林總總的雜務令她情緒起伏比較大，導致她開始介意網民留言：「個幾個月有睇到網民留言（負面），我係有啲唔開心，我會介意咗，但我會同自己講呢啲事情會過睇開啲。」

Coffee之後去了泰國旅行，情緒慢慢回復。（陳順禎攝）

另外，提到近日在Instagram上貼的泳照相當吸睛，她就表示是在情緒不穩後，請到工人姐姐才去泰國參加朋友婚禮時拍攝的，當放自己一個假期，直言在沒有老公及兒子陪同下玩得很爽快：「過咗一個少女嘅旅行，好多謝大家對我身形嘅欣賞。（玩得好爽？）好爽。」她又提到上貼的照片是事先傳給老公看，讓對方挑選好自己才上貼的。

好靚。（coffee89921＠IG）

而提到兒子伯伯（翟德彥）漸漸長大，會不會讓他少在社交網上曝光時，她就表示：「我會問佢，佢依家有自主思想，每一個post都會問佢。」非常尊重兒子的決定。