鳥山明最後遺作首播時間曝光「回歸早期風格」孫悟空變細對抗敵人

以《龍珠》、《IQ博士》等漫畫聞名全球的日本漫畫家鳥山明本月1日因急性硬膜下血腫過世，享壽68歲。所屬經紀公司表示，家人的葬禮已經舉行，追悼會等細節待決定後再公布，而在鳥山明離世之前，參與過但尚未發售、上線的遊戲與動畫，也逐一公開。



動畫方面，為了紀念「龍珠」滿40周年，東映在29日舉辦的「DRAGON BALL Games Battle Hour 2024」活動釋出了新作動畫《龍珠：DAIMA》最新宣傳預告。故事回歸到初始，由再度變小的「孫悟空」拿著金箍棒在宇宙探險對抗眾多反派，風格也回歸早期較為兒童取向，故事設定負責人也由鳥山明親自擔綱，預計今年秋天首播。

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遊戲方面，由鳥山明參與製作的《沙漠大冒險 SAND LAND》將發行遊戲，動畫也會在Disney+推出，至於經典遊戲《勇者鬥惡龍XII 被選中的命運之炎》繼續由鳥山明老師作為主要美術設計，該遊戲的發布時間，至今則還未有確定時間。

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