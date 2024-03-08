鳥山明去世｜日本新生代歌手ano未睇過《龍珠》：真的完全不懂…

【鳥山明去世】兼具歌手、模特兒、藝人身分的ano（ あの )，近年不僅演唱《鏈鋸人》片尾曲，去年12月更是首次登上紅白歌唱大賽。之前ano在富士電視台系列節目中談到「想要彌補與叔叔世代之間的交流差距」，其中更以動漫來舉例不同世代所遇到的聊天隔閡。



根據日本媒體報導，去年富士電視台系列節目「週刊ナイナイミュージック」由來賓ano帶來的企劃「想要彌補與叔叔世代的交流差距」展開討論。表示，「工作時較少和年輕人接觸，或者說年齡比我大的人比較多，談話跟不上，有點不知所云的感覺。」特別感到困擾的是不了解過去的事情，她表示，「摔角手名字之類的，還有體育選手的名字，時常會聽不懂沒有辦法參與討論。」

【圖輯】點圖放大看鳥山明生前照及更多他的作品👇👇👇

+ 4

感嘆地說到就連平常一起吃飯時，談到動漫也都是比較久之前的作品，節目主持人矢部馬上表示，「我懂我懂，像是《龍珠》或《高達》之類的。」ano認同地回應自己對《龍珠》真的完全不懂，對於自己與叔叔世代談話很容易被排除在外感到很難過，因此她想要尋找彌補世代差距的方法，「最近動畫像是《我推的孩子》、還有『星野愛』之類的。」

【圖輯】點圖放大看更多日本新生代歌手ano靚相👇👇👇

+ 7

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】