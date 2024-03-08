鳥山明去世｜九把刀受對方啟發勇敢追夢　網民：作品滿滿的龍珠魂

聞名國際的日本漫畫家鳥山明驚傳1日過世，享壽68歲。作家、導演九把刀在臉書追悼，他表示，他人生收藏的第一本漫畫作品設定集，是龍珠；他每次演講都會提到鳥山明對他的夢想啟發。「太感傷了。太感謝了」。



九把刀表示，他演講300多場，幾乎每一場都會提到鳥山明大師對他的夢想啟發，他也會展示在中一時模仿鳥山明、賭神跟男兒當入樽所畫出的漫畫。「鳥山明大師現在應該在界王那邊玩猩猩了吧」，人生無常，龍珠蒐集不易。

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網民表示，「刀大的作品裡就看得出有滿滿的龍珠魂啊」、「那個年代很多都被龍珠影響，謝謝鳥山明大師留下的作品」、「又一個逝去的童年，感謝鳥山明老師帶給自己的回憶」、「童年沒有鳥山明，就沒在世上活著的證明」、「看到消息真的是眼眶泛紅」、「這時突然希望真的有人蒐集好七顆龍珠，許願讓鳥山明老師復活」、「鳥山明老師會復活的！！ 只要我們把龍珠收集七顆」、「再見了鳥山明老師！去跟界王修煉吧」、「鳥山明改變了這個世界太多東西了」。

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