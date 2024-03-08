鳥山明去世｜盤點慘遭真人化的作品　荷李活版《龍珠》被笑足10年

動漫創作無極限，各類天馬行空的想像都能在裡頭實現，這也是動漫迷人讓人著迷的原因之一，但近年流行將二次元「真人化」，評價大都毀譽參半，使不少網友看了「有陰影」。



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曾經有網友在Dcard 分享一份「日網友票選十大最不想真人化的動畫」，其中熱門動漫《鬼滅之刃》登上了榜首，排斥率高達43%，第二名是《龍貓》第三則是《ONE PIECE海賊王》，宮崎駿的多部作品《千與千尋》 、《天空之城》、《崖上的波兒》也登榜，另外《新世紀福音戰士》、《蠟筆小新》跟也位居第四跟第十，多部作品都在「網路口碑人氣動漫」名列前茅。

票選結果出爐後，不少網友表示「看起來大部分的人都不希望看到自己的童年崩壞」、「所有動畫都不應該出現真人版⋯^_^」，除了這些尚未實現的真人化動漫，過往有哪些已經被翻拍過的作品，是網友心中的「天堂、地獄對照組」呢？

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＃地獄組：中國版《棋魂》、荷李活版《龍珠》

說到地獄組的翻拍，最紅的莫過於中國取自熱門動漫《棋魂》的改編電視劇《棋魂》，其中帥氣的長髮佐為，變成了魏晉南北朝的「褚贏」，失去了幾分霸氣，反而畫起紅色眼影白粉底，神似「太監」的裝扮讓網友吐槽「哪裡來的妖孽」。

另外經典動漫《龍珠》也曾在2009年於荷李活翻拍成電影《龍珠：全新進化》（Dragonball Evolution），當時周潤發飾演龜仙人，孫悟空則由加拿大男星賈斯汀·查特溫擔任，被認為劇情完全不忠於原著，亂套用龍珠元素，在IMDb上只有2.5 星劣評，美國網友怒批「連搜集龍珠也拯救不了這部電影」。

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＃天堂組：《浪客劍心》、《NANA》

由日本國民老公佐藤健，飾演超人氣漫畫《浪客劍心》主角緋村劍心，不但造型跟演技都有高還原度，電影中的多處武打戲也讓網友稱讚，不僅是佐藤健親自上陣，順暢的節奏也受到影迷肯定，該系列電影前後總共被翻拍五次。

另外經典少女漫《NANA》也被翻拍過電視劇，當時由中島美嘉飾演的歌手大崎娜娜，不但因這齣戲事業再創顛峰，演唱的主題曲歌也爆紅，酷帥的外表搭上美聲，被粉絲封為「神還原」，宮崎葵飾演的小松奈奈，更從頭到腳演出了無辜與單純的個性人設。

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