歐霸盃｜利物浦狂勝晉級　沙拿譜歷史　高普：第一次叫球員別防守

歐霸盃16強次回合，利物浦挾着5：1的領先回到主場戰布拉格斯巴達，再上演一場6：1血洗，總比數11：2大炒對手，令布拉格主帥比斯基（Brian Priske）賽後無奈地說：「從未遇過這樣的事」。



利物浦開賽僅14分鐘已領先4球，近況大勇的達雲紐尼斯、新星波比奇勒在7和8分鐘各建一功，到10分鐘，傷癒不久的穆罕默德沙拿也以入球盡顯「卡士」，這也是他兩個月以來首個利物浦入球，意味紅軍在短短4分鐘內連入3球；加上加普在14分鐘入球，開賽不久，紅軍已領先到4：0。

達雲紐尼斯近況大勇。（Getty Images）

作為捷克冠軍，布拉格斯巴達也由比亞文施域在42分鐘扳回一球，但換邊後，利物浦仍不留情，蘇保斯拉爾在下半場開始僅僅3分鐘便有進帳，加普亦攻入個人第二球，最終以6：1大勝一場，兩回合計更是11：2大炒對手。

兩回合遭攻入11球之多，布拉格斯巴達主帥比斯基一臉無奈，賽後記招上說道：「大家水平完全不一樣，我們從未面對過這樣的對手，也許未來還會再遇上吧，但利物浦是歐聯水平的對手，他們應該參加歐聯，也許到4強的時候，他們已經是英超冠軍了。」

他續道：「我為球隊付出了100%感到驕傲，但就個人水平而言（彼此）是不同的水平，向利物浦的球員和教練致敬。」

沙拿（右一）盡顯卡士。（Getty Images）

利物浦輕描淡寫地大勝，對周日（17日）在足總盃8強作客曼聯無疑是打下強心針，尤其是沙拿復出而且取得入球，令他成為利物浦史上首位連續7個球季在各項賽事合共攻入20球或以上的球員，進一步奠定無人能及的地位；他至今為紅軍上陣336場，一共攻入206球、交出86次助攻，意味一共直接參與292個入球，接近每90分鐘都參與一次入球，這項數據也遠超紅軍史上所有球員。

高普賽後也談及沙拿：「本來不打算讓他踢足90分鐘的，但波比奇勒說有點不適，沙拿有足夠經驗在比賽中做恢復，我也叫他不要再防守了，之前從未這樣對球員說過！」這也反映紅軍在這場比賽中有多輕鬆。