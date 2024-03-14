羽毛球．全英賽︱鄧俊文謝影雪如擁半個主場　香港加油聲中晉8強

全英羽毛球公開賽16強上演，狀態大勇的港隊混雙組合鄧俊文/謝影雪率先出擊，即使主場館同時正在上演李梓嘉對駱建佑的男單大戰，現場傳來響亮的「香港加油」打氣聲不絕，猶如擁有「半個主場」的「鄧謝配」，直落兩局擊敗馬來西亞拍檔陳健銘／賴佩君，昂然晉身8強。

另一組合李晉熙/吳芷柔稍後硬撼賽事二號種子、日本的渡邊勇大／東野有紗。



鄧俊文／謝影雪晉身全英賽八強。（Instagram）

鄧俊文／謝影雪傷癒後屢創佳績，3月初才在德國賽奪冠，目前穩居奧運資格積分榜第8位，由於中國隊有3個組合在前7位，排第7的蔣振邦／魏雅欣未能獲資格，「鄧謝配」暫時可以第7名獲資格，令謝影雪很有機會第四次參加奧運、也是這對組合第二次出戰。

「鄧謝配」在全英賽被列為8號種子，賽事初段成功避過強敵，首圈以2：1力壓印尼組合Rehan Naufal Kusharjanto／Lisa Ayu Kusumawati晉級，今日在16強面對馬來西亞的陳健銘／賴佩君，打得相當輕鬆，首局初段縱落後0：4，逐步追至6：6，雙方6度打成平手，關鍵是13：13時港隊組合連取3分，稍為拉開比分之下領放到尾，以21：17先取首局。

鄧俊文再次施展強大的進攻火力，與謝影雪順利晉級。（資料圖片）

次局初段雙方得分緊咬，戰成7：7、雙方又一次6度平手後，先是謝影雪扣殺，繼而是鄧俊文三度重擊得手，港隊組合針對賴佩君狂攻連搶4分，技術暫停時拉開至11：7；大馬組合辛苦追近1分，又被愈打愈順的「鄧謝配」連拿4分，遠遠拋離至15：8，鄧俊文的強力扣殺不斷得分，加上陳健銘／賴佩君犯錯漸多，「鄧謝配」相當輕鬆地以21：11再勝一局，僅以39分鐘便終結比賽。

上仗險勝印尼組合後，謝影雪便曾在Instagram發文指現場香港觀眾的打氣聲大得令他們尤如坐擁半個主場，「多謝現場嘅香港球迷，簡直半個主場咁」，兩人在首圈打足1小時5分鐘，她續道：「全靠你哋咁大聲嗌，我哋先頂到」。今日香港球迷打氣聲再次響亮，「鄧謝配」亦以一場精彩好波回報支持者。

再過一關後，「鄧謝配」面臨嚴峻考驗，8強對手很大機會是4號種子、中國組合黃東萍、馮彥哲。雙方曾在去年10月的法國羽毛球公開賽首圈碰頭，當時鄧俊文、謝影雪以兩局21：19擊敗對方，並一路晉級到最後，惟在決賽不敵另一中國組合蔣振邦／魏雅欣，獲得亞軍。俊文和阿雪狀態正勇，在香港球迷持續大力打氣下，能否走得更遠？