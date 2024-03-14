花式溜冰︱華麗娃2年間服56款禁藥　一人受罰俄隊醫教練逍遙法外

俄羅斯花式溜冰美少女華麗娃（Kamila Valieva，又譯瓦利耶娃）的禁藥風波，並未伴隨禁賽4年判決落幕，她堅稱無辜，只是吃了受污染的甜品，俄羅斯宣稱為政治干預，英國《泰晤士報》引用國際體育仲裁法庭（CAS）判決，指出華麗娃在13至15歲期間被俄羅斯隊醫處方開出多達56款藥物，獲如「禁藥雞尾酒」。



華麗娃早前被禁賽4年，她被指在兩年間被處方服用56款禁藥。（Getty Images）

華麗娃甫出道即在競爭劇烈的俄羅斯花式溜冰界之中火速冒起，2022年北京冬奧前夕，壓過同門師姊妹成為個人賽金牌大熱，但她2021年12月參加俄羅斯全國賽交出藥檢樣本，至2022年2月8日才驗出對禁制藥物曲美他嗪呈陽性反應，當時她已經代表俄羅斯參加團體賽並贏得冠軍。

華麗娃在團體賽自由滑連續完成四周跳，為歷來首位女子運動員做到，獲外界視為個人賽奪金大熱，惟禁藥事件曝光後，團體賽頒獎禮緊急取消，擾攘多時終獲放行出戰個人賽，首名晉級的華麗娃在全球目光和重壓下，決賽連番失手，三甲不入。冬奧後回到俄羅斯，華麗娃獲英雄式歡迎，又獲總統普京護航和嘉許，她一直堅稱只是吃了祖父預備的士多啤梨甜品，因為餐具被祖父的心臟藥污染才誤服禁藥云云。

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俄羅斯隊醫給她的「禁藥雞尾酒」

華麗娃的說法未獲法庭接納，被罰停賽4年，國際溜冰聯盟（ISU）宣布取消華麗娃自禁賽期起所有個人成績，俄羅斯奧委會隊在北京冬奧取得的花式溜冰團體賽金牌，調整分數後降格為銅牌，華麗娃於2022年歐洲錦標賽奪得的個人金牌，亦被褫奪。

英國《泰晤士報》引用國際體育仲裁法庭（CAS）判決，內容相當誇張：「2022年北京冬奧前，（俄羅斯）3個隊醫為華麗娃開出心臟、強化肌肉、提升表現等藥物，藥物如雞尾酒般混合在一起。」

華麗娃一人被罰，她背後的一班成年人，包括國家隊教練杜比列莎一直逍遙法外。（Getty Images）

問題隊醫多年前已曾犯禁

報道指，藥物總數多達56種，包括改善肺部容量的類固醇激素蛻皮甾酮（steroid hormone ecdysterone）和抗氧化藥物hypoxen，將脂肪轉化成能量的營養補充劑左旋肉鹼（L-Carnitine）、提升肌肉力量的胺基酸補充劑肌酸( Creatine )，以及減低疲勞的Stymol。

華麗娃醫療團隊的解釋是，「華麗娃14歲那年確診患上心臟病，須服食心臟藥物，對禁藥呈陽性反應的物質也是相關混合治療的一部分」，此說法當然亦未獲法庭接納。

《泰晤士報》提出質疑，指俄羅斯有組織地安排運動員服用禁藥，「向華麗娃處方藥物三個醫生之中，Filipp Shvetsky早在2010年已加入俄羅斯花式溜冰團隊，他自2007年起已是俄羅斯划艇隊隊醫，因禁藥事件被禁止繼續跟運動員工作。」《紐約時報》、路透社、《衛報》等西方主流傳媒，早前亦提出類似質疑。

華麗娃受禁藥事件影響前途盡毀。（Getty Images）

成年人操縱的工具

華麗娃禁藥事件，只有尚未成年的她一人被罰，她縱獲俄羅斯政府力撐，但上周傳來她被逐出國家隊的消息。為她開出56款禁藥的3個隊醫、以至國家隊教練杜比列莎（Eteri Tutberidze），均未受到任何懲罰。

世界反禁藥組織（WADA）秘書長尼利（Olivier Niggli）直言，在這宗令人震驚的事件中，「為保護那班策劃禁藥行動的成年人，華麗娃被犧牲了。」