羽毛球．全英賽︱戴資穎感慨身體狀況　女單8強種子捉對廝殺

全英羽毛球公開賽決出8強，男子單打賽事持續爆冷，只剩下3位種子球手，女單方面熱門球手悉數晉級，近年壟斷各項大賽的「Big 4」球手安洗瑩、陳雨菲、戴資穎和山口茜，加上西班牙球后馬蓮齊晉半準決賽，8位種子球手互相對撼。

不過戴資穎在16強擊敗韓國球手金佳恩之後感言，近期傷患不斷，身體狀況不理想，但她仍想全力打好每一場比賽。



戴資穎勇闖全英賽8強後，感慨身體狀況大不如前。（Getty Images）

戴資穎感慨身體不斷出狀況

台灣球后戴資穎曾先後在2017、2018及2020年三度贏得全英賽冠軍，身為冠軍熱門之一，「小戴」在16強勝出後卻相當感慨，「現在我有比較多的傷痛需要去處理，然後跟復原，每天在場上都會遇到不一樣的狀況，馬上需要調整，那是我對自己身體狀況比較不好掌握的地方。」

她直言，近期身體狀況未如理想，但仍想在每場比賽盡力打到最好，有信心能維持高競賽水平。戴資穎預計今年底退役，今仗對手金佳恩賽前大讚「小戴」並很感恩尚能跟對方對戰，「她是位了不起的球手，這是場很有意義的對決，我知道她在退休前剩下沒幾場比賽了，對我來說這是個很好的機會，我從未擊敗過她，如果我能做到就太好了。」

韓國球手安洗瑩全英賽16強面對印度強手仙杜未受考驗。（Getty Images）

安洗瑩強勢再爭冠

結果金佳恩的願望未能實現，戴資穎以21：17、21：15勝出賽事。「小戴」首圈擊敗日本球手奧原希望，16強再挫金佳恩，8強迎來一場硬仗，對戰中國球手何冰嬌，戴資穎讚揚對方打法靈活，攻擊手法亦不錯，「明天會專注場上每一分，盡量降低自己的失誤。」

全英賽女單前列球手發揮理想，大熱門兼上屆冠軍、韓國球手安洗瑩16強面對印度強手仙杜順利以21：19、21：11過關，8強對手是中國的韓悅。同在上線的4號種子、日本球手山口茜，與泰國球手李美妙（Pornpawee Chochuwong）鬥足3局，終以21：17、9：21、21：19贏波晉級，8強對手是近態甚勇的印尼球手東宗（Gregoria Tunjung）。換言之，安洗瑩如晉身準決賽，相當大機會再次硬撼老對手兼2022年全英賽冠軍山口茜。

中國球手陳雨菲全英賽8強將大戰5號種子馬蓮。（Getty Images）

女單8強種子捉對廝殺

下線方面，除了戴資穎對何冰嬌，還有2號種子陳雨菲大戰5號種子馬蓮。16強陳雨菲面對泰國的恩布魯龐（Busanan Ongbamrungphan）首局曾以10：17落後7分，亦兩度面對局分，恩布魯龐未能把握，反被陳雨菲以22：20後上拿下，泰國球手錯過黃金機會，次局陳雨菲以21：16再下一城勝出賽事。陳雨菲曾在2019年封后。

馬蓮16強晉級過程較陳雨菲輕鬆得多，她面對中國球手王祉怡全場控制戰局，以21：13、21：8順利晉級。形成今屆全英賽8位種子球手全數晉級，並在8強互相對碰的罕有場面。

「Big 4」球手及馬蓮全部曾贏得全英賽，安洗瑩2023年奪冠，山口茜為2022年，陳雨菲為2019年，戴資穎在2017、2018及2020三度勝出，馬蓮則在2015年。

全英賽女單8強戲碼：

（1）安洗瑩 對 （8）韓悅

（4）山口茜 對 （7）東宗

（3）戴資穎 對 （6）何冰嬌

（2）陳雨菲 對 （5）馬蓮



（括弧內為今屆全英賽種子排名）



安賽龍全英賽8強須硬撼印尼球手真廷。（Getty Images）

男單8強只剩3種子 安賽龍撼真廷

全英賽女子單打全是熱門球手天下，男子單打賽事相反持續出現冷門賽果，繼3號種子中國的李詩澧、6號種子日本的奈良岡功大、7號種子印度的普蘭奈首圈出局之後，8號種子、泰國球手韋迪辛16強與印尼球手基斯迪力戰3局敗陣，4號種子、丹麥球手安頓臣激戰過百分鐘不敵印度小將辛勒施亞（Lakshya Sen）下馬，8強只剩下安賽龍、石宇奇和真廷3位種子球手。

即使如此，半準決賽仍有強強對碰，「一哥」安賽龍（Viktor Axelsen，又譯：艾素臣）在上線對戰印尼的5號種子真廷（Anthony Ginting），繼續追逐第三座全英賽錦標，另一場8強由日本球手渡邉航貴迎戰法國球手基斯度波波夫。

下線方面更為激烈，2021年全英賽冠軍、馬來西亞球手李梓嘉在16強精彩擊退新加坡球手駱建佑，他在8強會遇上擊敗安頓臣的辛勒施亞，另一場半準決賽會由基斯迪對2號種子、中國球手石宇奇。

全英賽男單8強戲碼：

（1）安賽龍 對 （5）真廷

渡邉航貴 對 基斯度波波夫

李梓嘉 對 辛勒施亞

基斯迪 對 （2）石宇奇



（括弧內為今屆全英賽種子排名）

