港足新技術總監曾掌白禮頓青訓　英媒：被投訴違防疫規例後辭退

足總今（19）日公布新技術總監上任，來自英格蘭的John Morling已於周一履新。



足總在新聞稿中指，John Morling「擁有豐富的經驗和資歷，包括持有歐洲足協專業教練牌照，以及多年的足球管理和教練經驗」。

現年49歲的John Morling曾執教愛爾蘭U15、U16及U17國家隊，並在英超球會白禮頓擔任青訓學院主管（Academy manager）超過10年，有份發挖該隊如伊雲費格遜（Evan Ferguson）等新星。

John Morling曾是白禮頓青訓主管。（白禮頓官網）

然而根據英國《每日郵報》，John Morling於2022年2月遭白禮頓辭退，報道稱事件源於疫情期間，有青訓球員比賽日於隊巴上得悉檢測結果呈陽性，卻沒有按指引隔離，終引發其他球員的家人向英格蘭足總投訴。《每日郵報》透露，John Morling最終因涉嫌違反防疫規定被白禮頓展開內部調查，一度遭暫停職務，最終被解僱。

John Morling來港前亦曾出任愛爾蘭足總技術總監近一年，職責包括檢視愛爾蘭聯賽架構、撰寫該國青訓、女足及草根足球發展計劃等，他因家庭理由在2023年3月合約期滿後離任。

足總稱：「憑John Morling於球員培育及足球管理的優秀往績，相信他上任技術總監後能貢獻足總，進一步強化我們現有的計劃和項目，持續提升香港足球水平。」