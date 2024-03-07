香港足總推世盃外主場套票反應熱烈　甫開售官網即「死Ser」

港隊本月21日主場出戰世界盃外圍賽迎戰烏茲別克，香港足總早前推出套票，港幣1200元即可獲得未來兩場世盃外主場賽事的門票以及「港隊服裝」一件，僅得約200套。

套票今日（7日）下午2時在足總官網開售，似乎球迷反應非常熱烈，足總官網即告「Forbidden」。



香港足總今日優先發售套票，港幣1200元即可獲得主場對烏茲別克及伊朗的門票，以及一件「港隊服裝」。今日下午2時起開售，似乎引得不少本港球迷搶購，反應熱烈得「拖冧」足總網站的伺服器，直至下午4時多，記者進入官網依然顯示「403 Forbidden」。

本港球迷反應踴躍，足總伺服器似乎有點措手不及。（香港足總網站截圖）

在香港足總Facebook相關帖文下，不少球迷抱怨無法進入網站：「都唔好話買得到，有冇人成功load到入去網頁都係問題」、「你個嘢壞咗呀！」、「想買港隊波衫慘過乞」。

足總今次安排惹來大量批評：帖文未有列明套票售賣的服裝款式，而且套票售價1200元，一場比賽門票正價為200元，表示該件服裝要價800，不少網民形容太貴；此外，是次優先發售為足總官網，有人稱「預咗會死ser」，而且限最多可購買10張門票，不少人認為數量過多，變相是助長黃牛。

記者曾「幸運」地見到紅色頁面，但倒數完畢後被彈回至白色403畫面。（香港足總網站截圖）

也曾出現過其他不同頁面，依然未能進入足總網站。（香港足總網站截圖）

約2.5小時後，官網終於復活，套票能夠選擇配搭主場、作客球衣，或港隊紅色訓練外套，不過部份尺碼已經售罄。

港隊主場迎戰烏茲別克一役，將在3月21日晚上8時開始，地點為旺角大球場，隨後港隊將在26日作客烏茲別克。至於下一場主場作戰的世界盃外圍賽，則為6月6日對伊朗。