足總宣布港隊退出電競版亞洲盃　遊戲內港隊名稱欠「China」字眼

中國香港足球總會宣布香港隊退出電競版亞洲盃，因相關遊戲內的港隊名稱欠缺「China」字眼。



電競版亞洲盃「AFC eAsian Cup 2023」原定今晚在卡塔爾展開，根據足總早前公布，足總本與中國香港電競總會合作，派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong出戰。

電競版亞洲盃原定今晚展開。（網上圖片）

這項賽事透過PS5的Konami eFootball以雙打形式進行，分組安排與亞洲盃相同，港隊被編入C組，同組對手為伊朗及阿聯酋，巴勒斯坦則在早前已退賽。港隊原定今晚會對阿聯酋，賽事按計劃會在YouTube直播。

雖然賽事官方宣傳中，都以「Hong Kong, China」稱呼港隊，但Konami eFootball遊戲內畫面顯示，港隊被稱為「Hong Kong」。足總晚上發布新聞稿，宣布退出今次賽事。

足總稱：「中國香港足球總會遺憾宣布退出AFC eAsian Cup 2023。本會於1月29日發現AFC eAsian Cup 2023採用的Konami’s eFootball™ 2024遊戲程式未能正確顯示『Hong Kong, China』參賽隊名，經連日與主辦方交涉仍未能妥善解決。因此，本會按中國香港體育協會暨奧林匹克委員會的指引和建議，通知亞洲足協退出AFC eAsian Cup 2023的決定。」

據了解，兩名選手及教練今晚深夜會從卡塔爾啟程返港。

遊戲僅稱港隊為Hong Kong。（網上截圖）

足總本派出兩名電競選手Jason Liem、Kalok Choi及教練Jay Wong到卡塔爾，代表港隊出戰AFC eAsian Cup 2023。（HKFA Facebook）

自2022年底起，因應國際體育賽事多次錯誤播放國歌或展示國旗、區旗，港協暨奧委會向屬下體育總會頒布指引，要求必須嚴格遵從，否則可能受到制裁，包括被港協暫停其會員資格，或被政府暫停津貼或資助。

該指引列明，為「確保國家和特區象徵獲得必須的尊重」，在播放國歌或升掛區旗前，港隊必須向賽事主辦機構核對正確版本。如主辦機構拒絕，港隊必須拒絕隊員參與體育賽事，直至完成核對程序。如主辦機構有錯誤或不恰當，港隊必須要求暫停活動並立即更正；若對方沒有立即更正，港隊將帶領全體隊員及／或運動員離開場地。

雖然今次事件不牽涉播放國歌或國旗區旗，惟在遊戲內港隊名稱未能短時間內更改下，港隊最終退出賽事。