港足套票超額認購　成功付款未必有波衫　足總向受影響球迷送門票

香港足總日前發售的香港足球代表隊「套票」，因網上商店系統問題而超額認購。

足總指成功付款的球迷肯定獲得門票，但未必能購買球衣，將按交易先後次序決定購買名單，並向受影響的球迷額外送贈比賽門票。



香港足球代表隊分別於3月及6月出戰世界盃亞洲區外圍賽，足總早前將兩場主場賽事門票，連同港隊Nike服裝（可選23/24主場球迷版球衣、作客球迷版球衣、或訓練外套）以1200元套票方式，於網上商店發售，惟因大量球迷搶購，引至官網伺服器癱瘓超過兩個半小時，而所有套票於開售後3個多小時已售罄。

足總發售港足波衫及波飛的套票。（網上截圖）

套票「超賣」 波衫先到先得

足總今日在社交網站發表官方聲明，指由於套票反應熱烈，開售初期大量用戶同時進入網上商店，一度令系統「極為繁忙」。足總感謝球迷對代表隊的踴躍支持，但稱因系統繁忙期間出現超額認購，「本會已預留所有成功付款交易的門票數量，並正陸續以電郵通知所有購買者有關安排。」

據了解，足總在電郵中對球迷表達歉意，並解釋官網網上商店因未能顯示正確貨量，導致系統在套票售罄後仍然接受訂單，賣出超於存貨的數量。

足總確認所有成功付款者肯定獲得兩場主場比賽門票，惟能否獲得其選擇的港隊服裝，則按先到先得的準則，「本會昨天起已即時逐一檢視所有購買及付款紀錄，並按照成功付款的時序決定成功購買名單。」

港足將於3月及6月主場出戰世界盃外圍賽。（資料圖片）

受影響球迷可退款 獲額外送贈門票

假如球迷無法獲得套票中的港隊服裝，足總將退回有關服裝之款項——800元（每套套票價格1200元，減去兩張比賽門票400元）至相關交易之信用卡。

而若如球迷希望全數退款（包括取消訂購兩場比賽門票），必須於3月12日晚上11時59分或之前回覆足總相關電郵，足總不會接受於限期後提出、及僅退回部份門票的申請。而為答謝受影響球迷的支持和體諒，每位「接獲通知未能成功交易」的球迷，將會額外獲贈送一張6月6日主場對伊朗之賽事門票。