邁亞密網賽｜莎巴蘭卡男友疑自殺亡　落寞操練傳照常參賽

應屆澳洲網球公開賽女單冠軍、世界排名第二的莎巴蘭卡（Aryna Sabalenka）出戰邁亞密網賽前夕，其男友、NHL前球星哥特索夫（Konstantin Koltsov）突然離世，終年42歲，邁亞密警方指他疑是自殺。

莎巴蘭卡事後仍有參與操練，WTA（女子網球聯合會）指，「這一刻」她仍會參賽。



跟莎巴蘭卡一樣來自白羅斯的哥特索夫，曾是長年的職業冰上曲棍球運動員，曾效力NHL球隊匹茲堡企鵝。周二，哥特索夫曾經以球員身份效力、生前出任教練的俄羅斯球隊Salavat Yulaev Ufa，在官方Telegram頻道宣布其死訊：「非常悲痛地告知大家，Salavat Yulaev的教練，哥特索夫去世了。他是個堅壯、樂觀的人，球員、同事、球迷都愛護和尊敬他。他的名字將永存在球隊歷史之中」。

哥特索夫曾是職業冰上曲棍球選手。（Getty Images）

美國CNN報道，邁亞密戴德郡警方指，當地時間3月18日星期一凌晨12時39分，當地警方及消防接報到瑞吉（St Regis）保羅哈博渡假村，其後，「警方處理謀殺罪的部門接手調查哥特索夫先生的疑似自殺事件，現場無可疑。」

哥特索夫與莎巴蘭卡的戀情在2021年公開，他常陪伴女友到各地參賽，生前他在邁亞密，也被認為是陪莎巴蘭卡出戰邁亞密網賽。莎巴蘭卡也不時分享與男友的照片，並曾以「最親密的人、最好的朋友、最強的後援」形容對方。

莎巴蘭卡過往不時分享與男友的合照。（Instagram）

莎巴蘭卡周二仍有現身邁亞密網賽操練，但不會參與任何媒體環節，《福布斯》引述WTA發言人指：「這一刻，她仍會參與賽事。」

丹麥球手禾絲妮雅琪（Caroline Wozniacki）周二出席賽事記招時，被問及如何看待莎巴蘭卡的情況，她坦言：「我無法想像她的感受，這樣說的同時，我也想哭了。這情況真的太糟糕，太困難了。我有接觸過她，告訴她若需要些什麼，我會幫忙的。我很喜歡Aryna（莎巴蘭卡），她是個好人，也總是笑着，見到她經歷這樣的事，令人心碎。」

禾絲妮雅琪續道：「每個人悼念的方式都不一樣，今天她有經過我身邊，但我想留些空間給她。」

莎巴蘭卡在邁亞密網賽首圈的對手，正是好友芭杜莎（Paula Badosa），芭杜莎賽前在記招上說：「她是我最好的朋友之一，昨天我跟她談了很久，今早也一樣，我知道她在經歷些什麼、明白她的處境。我也不想我的好朋友難過，情況太艱難了。」

她坦承，首圈對莎巴蘭卡，「情況會令人不舒服」，她又表示不會透露關於好友的事，「她是我的好友、我也答應過她，所以我不會再說了，抱歉。」