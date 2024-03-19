巴黎奧運︱俄羅斯選手爭議不斷　IOC副主席：或只得40俄選手參賽

俄羅斯近年成為國際體壇一個爭論不休的話題，一方面大規模禁藥問題，引發俄運動員參賽是否對其他選手有欠公平的疑問，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，國際奧委會（IOC）一度向俄羅斯及盟友白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員下禁令，之後陸續解禁，爭議亦隨之而來。

2024巴黎奧運是俄烏戰爭爆發後首次奧運會，俄羅斯及白羅斯選手只能以獨立運動員身份（Individual Neutral Athletes，簡稱：AIN）參賽，此舉依然引起部分人不滿，日前巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）便表明寧願兩國選手「不要來」（don't come），IOC副主席高亞迪斯（John Coates）則宣稱今屆奧運可能只得40個俄羅斯運動員參賽。



俄羅斯國旗對上一次在奧運會出現，已經是2016年的事。（Getty Images）

俄羅斯國旗2016年後絕跡奧運

俄羅斯運動員禁藥問題嚴重，單是2014年主場出戰索契冬奧便有43個選手犯禁。自2002年鹽湖城冬奧起到2022年北京冬奧期間4屆夏季奧運、4屆冬奧共8個奧運會，俄羅斯多達46面獎牌因禁藥被褫奪，全球數目最多且佔總數3成，累積共有超過150個俄國選手曾被揭在奧運服禁藥，同為全球最高。

長年不絕的禁藥案例，考驗各大體育監管機構的能耐，2016年里約熱內盧奧運，俄羅斯原定派389運動員參賽，IOC僅向278人開綠燈，111人因禁藥爭議被除名。反禁藥組織（WADA）持續跟進調查，犯禁惡行愈揭愈多，2017年12月5日IOC宣布禁止俄羅斯奧委會參加2018平昌冬奧，惟容許沒有禁藥前科及持續進行藥物測試的俄國運動員以「俄羅斯奧運運動員」（Olympic Athlete from Russia，簡稱：OAR）身份及奧運旗幟參賽。

俄羅斯被發現向運動員提供類固醇及其他藥物，系統式操縱選手服禁藥，多人犯禁加上曾企圖操控電腦數據破壞調查，反禁藥組織（WADA）2019年禁止俄羅斯體育協會參加奧運及各項大型運動會4年，國際體育仲裁法庭（CAS）2020年將禁令減至兩年，俄羅斯運動員須改以俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee，簡稱：ROC）名義出戰東京奧運及北京冬奧。

2020東京奧運，俄羅斯運動員以俄羅斯奧委會名義及旗幟（圖中）參賽。（Getty Images）

入侵烏克蘭再起爭議

俄羅斯的禁藥問題尚未解決，又因入侵烏克蘭再起風波。2022年3月IOC敦促各體育機構禁止俄羅斯和白羅斯運動員及官員參加國際賽，禁令半年後陸續解封，至2023年10月IOC再次暫停俄羅斯奧委會資格，烏克蘭及西方多國紛呼籲抵制俄羅斯運動員參加巴黎奧運。

身為東道主，巴黎市長伊達爾戈上周接受路透社訪問時表明：「我寧願他們（俄羅斯及白羅斯運動員）不要來」。

俄羅斯運動員參賽名義：

2018平昌冬奧／OAR（Olympic Athlete from Russia）「俄羅斯奧運運動員」

2020東京奧運／ROC（Russian Olympic Committee）「俄羅斯奧委會」

2022北京冬奧／ROC（Russian Olympic Committee）「俄羅斯奧委會」

2024巴黎奧運／AIN（Individual Neutral Athletes）「獨立中立運動員」



IOC副主席高亞迪斯指巴黎奧運可能只得40個俄羅斯運動員參賽。（路透社）

IOC副主席：俄羅斯或只得40人參賽

俄羅斯旗幟自2016年里約奧運後絕跡大型運動會，然而2018平昌冬奧、2020東京奧運、2022北京冬奧3屆賽事，從OAR到ROC，俄羅斯選手參賽名義上仍有「俄羅斯」3個字，到巴黎奧運他們的身份再次改名，改成AIN之後終於徹底擺脫俄羅斯字眼。

巴黎奧運7月26日便開幕，俄羅斯運動員應否參賽、能否參賽、多少人能參賽，全是疑問。IOC副主席高亞迪斯不肯定多少俄國選手能參賽，他接受澳洲《每日電訊報》訪問時稱：「他們不能以俄羅斯名義參賽，因此不能參加任何團體運動，有幾多個俄羅斯運動員能參賽都成問題。」

他續指，「然後任何在俄羅斯軍隊體育會備戰的選手，都不能參賽。我不知道，明顯地部分運動員如不能代表俄羅斯，或選擇不參賽。」高亞迪斯宣稱：「我或許不正確，但我想我看過一些什麼指出（俄羅斯運動員）數目或只得40人。」

俄羅斯近屆夏季奧運選手數目及成績：



1996／390人／26金 21銀 16銅 共63獎牌（第2位）

2000／435人／32金 28銀 29銅 共89獎牌（第2位）

2004／446人／28金 26銀 36銅 共90獎牌（第3位）

2008／455人／24金 13銀 23銅 共60獎牌（第3位）

2012／436人／18金 21銀 27銅 共66獎牌（第4位）

2016／282人／19金 17銀 20銅 共56獎牌（第4位）

2020／335人／20金 28銀 23銅 共71獎牌（第5位）



俄羅斯運動員以中立身份參加巴黎奧運，無法參加團體賽事。（Getty Images）

中立運動員只能在沒有旗幟、徽號或國歌之下參加個人項目運動，而主動支持俄烏戰爭、跟俄羅斯或白羅斯軍隊有接觸的運動員，均不能參賽。俄方不滿有關限制，俄羅斯奧委會主席普斯尼雅高夫（Stanislav Pozdnyakov）卻指旗下選手不會杯葛今屆奧運。2020東京奧運俄選手以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽，335名運動員獲得71面獎牌，白羅斯則派101人參加獲7獎牌。

俄羅斯作為體育大國，每屆奧運都陣容龐大（見上表），亦高佔獎牌榜前列位置，巴黎奧運不能出戰團體賽，人數肯定大減，獎牌數目亦定當受影響。個別體育項目全面禁止俄羅斯運動員參賽，國際田徑聯會自2022年初開始禁止任何俄羅斯及白羅斯運動員參賽，馬術項目亦不會有兩個選手出戰今屆奧運，若如高亞迪斯預言，俄羅斯選手參賽人數低至40人左右，大概等同慣常規模的十分之一。

法國總統馬克龍在一個訪問中稱，他會向俄羅斯要求在奧運期間暫時停火，「他們必須這樣做，那是慣常做法。」