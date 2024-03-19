巴黎奧運︱俄羅斯選手爭議不斷 IOC副主席：或只得40俄選手參賽
俄羅斯近年成為國際體壇一個爭論不休的話題，一方面大規模禁藥問題，引發俄運動員參賽是否對其他選手有欠公平的疑問，2022年俄羅斯入侵烏克蘭，國際奧委會（IOC）一度向俄羅斯及盟友白羅斯（前稱：白俄羅斯）運動員下禁令，之後陸續解禁，爭議亦隨之而來。
2024巴黎奧運是俄烏戰爭爆發後首次奧運會，俄羅斯及白羅斯選手只能以獨立運動員身份（Individual Neutral Athletes，簡稱：AIN）參賽，此舉依然引起部分人不滿，日前巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）便表明寧願兩國選手「不要來」（don't come），IOC副主席高亞迪斯（John Coates）則宣稱今屆奧運可能只得40個俄羅斯運動員參賽。
俄羅斯國旗2016年後絕跡奧運
俄羅斯運動員禁藥問題嚴重，單是2014年主場出戰索契冬奧便有43個選手犯禁。自2002年鹽湖城冬奧起到2022年北京冬奧期間4屆夏季奧運、4屆冬奧共8個奧運會，俄羅斯多達46面獎牌因禁藥被褫奪，全球數目最多且佔總數3成，累積共有超過150個俄國選手曾被揭在奧運服禁藥，同為全球最高。
長年不絕的禁藥案例，考驗各大體育監管機構的能耐，2016年里約熱內盧奧運，俄羅斯原定派389運動員參賽，IOC僅向278人開綠燈，111人因禁藥爭議被除名。反禁藥組織（WADA）持續跟進調查，犯禁惡行愈揭愈多，2017年12月5日IOC宣布禁止俄羅斯奧委會參加2018平昌冬奧，惟容許沒有禁藥前科及持續進行藥物測試的俄國運動員以「俄羅斯奧運運動員」（Olympic Athlete from Russia，簡稱：OAR）身份及奧運旗幟參賽。
俄羅斯被發現向運動員提供類固醇及其他藥物，系統式操縱選手服禁藥，多人犯禁加上曾企圖操控電腦數據破壞調查，反禁藥組織（WADA）2019年禁止俄羅斯體育協會參加奧運及各項大型運動會4年，國際體育仲裁法庭（CAS）2020年將禁令減至兩年，俄羅斯運動員須改以俄羅斯奧委會（Russian Olympic Committee，簡稱：ROC）名義出戰東京奧運及北京冬奧。
入侵烏克蘭再起爭議
俄羅斯的禁藥問題尚未解決，又因入侵烏克蘭再起風波。2022年3月IOC敦促各體育機構禁止俄羅斯和白羅斯運動員及官員參加國際賽，禁令半年後陸續解封，至2023年10月IOC再次暫停俄羅斯奧委會資格，烏克蘭及西方多國紛呼籲抵制俄羅斯運動員參加巴黎奧運。
身為東道主，巴黎市長伊達爾戈上周接受路透社訪問時表明：「我寧願他們（俄羅斯及白羅斯運動員）不要來」。
俄羅斯運動員參賽名義：
2018平昌冬奧／OAR（Olympic Athlete from Russia）「俄羅斯奧運運動員」
2020東京奧運／ROC（Russian Olympic Committee）「俄羅斯奧委會」
2022北京冬奧／ROC（Russian Olympic Committee）「俄羅斯奧委會」
2024巴黎奧運／AIN（Individual Neutral Athletes）「獨立中立運動員」
IOC副主席：俄羅斯或只得40人參賽
俄羅斯旗幟自2016年里約奧運後絕跡大型運動會，然而2018平昌冬奧、2020東京奧運、2022北京冬奧3屆賽事，從OAR到ROC，俄羅斯選手參賽名義上仍有「俄羅斯」3個字，到巴黎奧運他們的身份再次改名，改成AIN之後終於徹底擺脫俄羅斯字眼。
巴黎奧運7月26日便開幕，俄羅斯運動員應否參賽、能否參賽、多少人能參賽，全是疑問。IOC副主席高亞迪斯不肯定多少俄國選手能參賽，他接受澳洲《每日電訊報》訪問時稱：「他們不能以俄羅斯名義參賽，因此不能參加任何團體運動，有幾多個俄羅斯運動員能參賽都成問題。」
他續指，「然後任何在俄羅斯軍隊體育會備戰的選手，都不能參賽。我不知道，明顯地部分運動員如不能代表俄羅斯，或選擇不參賽。」高亞迪斯宣稱：「我或許不正確，但我想我看過一些什麼指出（俄羅斯運動員）數目或只得40人。」
俄羅斯近屆夏季奧運選手數目及成績：
1996／390人／26金 21銀 16銅 共63獎牌（第2位）
2000／435人／32金 28銀 29銅 共89獎牌（第2位）
2004／446人／28金 26銀 36銅 共90獎牌（第3位）
2008／455人／24金 13銀 23銅 共60獎牌（第3位）
2012／436人／18金 21銀 27銅 共66獎牌（第4位）
2016／282人／19金 17銀 20銅 共56獎牌（第4位）
2020／335人／20金 28銀 23銅 共71獎牌（第5位）
中立運動員只能在沒有旗幟、徽號或國歌之下參加個人項目運動，而主動支持俄烏戰爭、跟俄羅斯或白羅斯軍隊有接觸的運動員，均不能參賽。俄方不滿有關限制，俄羅斯奧委會主席普斯尼雅高夫（Stanislav Pozdnyakov）卻指旗下選手不會杯葛今屆奧運。2020東京奧運俄選手以俄羅斯奧委會（ROC）名義參賽，335名運動員獲得71面獎牌，白羅斯則派101人參加獲7獎牌。
俄羅斯作為體育大國，每屆奧運都陣容龐大（見上表），亦高佔獎牌榜前列位置，巴黎奧運不能出戰團體賽，人數肯定大減，獎牌數目亦定當受影響。個別體育項目全面禁止俄羅斯運動員參賽，國際田徑聯會自2022年初開始禁止任何俄羅斯及白羅斯運動員參賽，馬術項目亦不會有兩個選手出戰今屆奧運，若如高亞迪斯預言，俄羅斯選手參賽人數低至40人左右，大概等同慣常規模的十分之一。
法國總統馬克龍在一個訪問中稱，他會向俄羅斯要求在奧運期間暫時停火，「他們必須這樣做，那是慣常做法。」