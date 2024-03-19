短道速滑｜韓國黃大憲連續兩日決賽攬炒隊友　世一朴知元遭撞飛

日前在荷蘭鹿特丹舉行的短道速滑世錦賽，韓國隊的朴知元及黃大憲在男子1500米及1000米決賽連續兩日攬炒，令到韓國隊在這兩個項目無人站上頒獎台。

黃大憲在這兩場決賽兩度向隊友朴知元犯規，令朴知元一場由帶頭變包尾，另一場更被撞飛出場邊、未能完賽，而黃大憲亦被取消資格，結果令到其他國家的選手獲益。對於兩場決賽都被隊友犯規，朴知元表示無話可說，至於黃大憲則沒有接受訪問。



黃大憲（左）在1500米及1000米兩場決賽都犯規，同樣侵犯領前的隊友朴知元。（路透社）

上周六（16日）的男子1500米決賽，7名參賽選手中韓國佔兩席，朴知元及黃大憲雙雙打入決賽爭獎牌。在尾三一圈，朴知元帶頭領先，黃大憲從後楔上來，搶入內檔，與朴知元輕微碰撞。朴知元跌落包尾，餘下兩圈也無力再後上。黃大憲則力壓中國的孫龍首先衝線，但裁判認為黃大憲犯規，取消其成績。在韓國隊鷸蚌相爭下，孫龍漁人得利，以2分23.009秒獲金牌。

黃大憲（左）在1500米決賽雖然首先衝線，但因為犯規，所以由中國的孫龍得冠軍。（路透社）

【男子1500米決賽片段】

27歲的朴知元可說是韓國隊最強的選手，去年在世錦賽包攬1000米及1500米冠軍。在1500米，他世界排名第三位，至於1000米更是他的強項，在世界排名居首，分數遙遙領先。然而，在過去周日（17日）的男子1000米決賽，相似的攬炒再次發生。

朴知元戴上1號頭盔出戰。（路透社）

決賽有5位選手，韓國又佔兩席，同樣是朴知元及黃大憲。事故再次在尾三一圈出現，朴知元及黃大憲帶頭，在過彎的時候，兩人有點碰撞，黃大憲左手拍向朴知元的大腿，令朴知元失平衡，飛撞至護欄，跪在地上，未能繼續比賽。黃大憲之後亦跌落第四位，無緣三甲，之後被判犯規，取消排名。

在1000米決賽，黃大憲（125號）用手拍向朴知元的大腿。（網上片段截圖）

朴知元失平衡飛出去，撞向護欄。（網上片段截圖）

【男子1000米決賽片段】

對於連續兩日的決賽被隊友黃大憲犯規，朴知元賽後表示「無話可說」。當現場記者問他被撞飛時的情況，他說：「雖然瞬間失去知覺，但感覺好像被拽住了，沒有時間控制身體，所以撞到擋板，身體受到了很大的衝擊。無法清醒地站起來。」由於受傷，朴知元未能出戰之後的5000米接力，結果韓國不敵中國得亞軍。黃大憲則沒有接受訪問。

比賽完結後，朴知元仍跪在地上。（網上片段截圖）

在黃大憲兩度犯規攬炒下，韓國隊在今屆世錦賽男子項目一面金牌也沒有，僅於接力得一面銀牌。