巴黎奧運．劍擊｜男女子花劍各奪一席位　張家朗3戰奧運爭衛冕

巴黎奧運劍擊積分周期4月結束，剛過去周末的華盛頓大獎賽為花劍項目最後一站奧運積分賽，港隊戰畢後，落實在男﹑女子花劍各取一張入場券：張家朗連續3屆打入奧運，將在巴黎力爭衛冕；19歲小將陳諾思則拿下另一資格。

今周末在舉行奧運積分截數前的最後一站，港隊女重在南京出戰世界盃，希望力保奧運團體賽資格。



花劍奪兩席位 張家朗連續3屆戰奧運

香港男子花劍隊在開羅站篤定無緣奧運團體賽，張家朗在華盛頓站大獎賽次圈止步，即使世界排名下滑至第6名，對他的奧運形勢沒有大影響，他以亞洲及大洋洲區第一穩奪入場券，連續3屆躋身奧運。

張家朗連續3屆躋身奧運。（香港劍擊總會圖片）

女子花劍方面，19歲的陳諾思在華盛頓站創下生涯最佳，國際賽首闖16強，世界排名升上新高的第29，在奧運積分上亦力壓韓國劍手洪世娜，拿下亞大區的第二張入場券，令港隊相隔一屆再有花劍女將衝奧成功。

花劍大獎賽．華盛頓站｜陳諾思首闖16強 關鍵戰奪奧運入場券

19歲的陳諾思首度獲得奧運入場券。（資料圖片／趙子晉攝）

女重迎關鍵一戰 男重個人直入奧運渺茫

今個周末將會舉行女子重劍世界盃南京站，是女重最後一站巴黎奧運積分賽。港隊女子重劍隊的奧運資格仍未「穩陣」，上站巴塞隆拿世界盃16強止步，與港隊爭奪亞大區第一的中國隊，則拿下季軍，兩軍分差收窄至5分，南京站的成績左右奧運資格誰屬。

港隊若不幸被中國隊爬頭，則無法取得「1個團體賽 + 3席個人賽」資格，將變成只得「世一」的江旻憓可透過亞大區第一取得資格。

今周末的女重世界站南京站，對港隊衝奧非常關鍵。（香港劍擊總會圖片）

杭州亞運雙銅牌得主何瑋桁，現時是港隊奧運積分最高的劍手，累積34.625分。倘要透過亞大區前兩名才能打入巴黎奧運，他與現時亞大區第二的韓國劍手Kim Jaewon相差26分，難以在今站超越對方。何瑋桁要直入巴黎奧運的話，需要中國﹑日本﹑韓國及哈薩克其中三隊取得團體入場券，何才有望直接取得資格，難度非常高。

何瑋桁。（香港劍擊總會圖片）

女子佩劍上周末已完成奧運積分周期內所有賽事，沒有港將躋身亞大區前二。男子佩劍今周末將舉行布達佩斯站世界盃，兩名港隊代表仍然有望爭取奧運席位，羅浩天﹑何思朗分別落後亞大區第二的科威特劍手6.5分及9分，若然未能在今站取得資格，將在下月底赴阿聯酋出戰巴黎奧運亞大區資格賽，爭奪最後一個名額。