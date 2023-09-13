前西班牙足總主席接受摩根獨家訪問　認接吻有錯但拒向艾莫素道歉

前西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）因在女子世界盃冠軍頒獎禮上強吻女足球員艾莫素（Jenni Hermoso）飽受抨擊，雖事件發生後一直堅稱不會為此辭職，但最終在周日（10日）辭去西班牙足總主席及歐洲足協執委會副主席職務。

他日前接受名嘴摩根（Piers Morgan）訪問，談及今次性騷擾事件。魯比爾斯承認該次接吻是一個錯誤，但即使被一再追問，他仍拒絕向艾莫素本人道歉，「看看我的臉，我是一個好人。」



說到摩根，相信大家都會想起他與C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯：C羅）那次批評曼聯的爆炸性訪問。他今次採訪的對象與內容同樣充滿爭議，摩根在預告的Twitter中寫道：「他是一頭性別歧視的豬（sexist pig）、一名罪犯，抑或只是很簡單地是一個為球隊贏得世界盃而過度興奮的人？」

魯比爾斯已在眾怒難違的情況下辭去西班牙足總主席職位，目前更官司纏身。訪問中，這名前西班牙足總主席承認當時行為有所不妥，但堅持不會為此向艾莫素道歉：「（這之後）發生的對所有人來說都不是好事。當時艾莫素抱起我，我們作了一次非常短暫、只有十分之二秒的接吻，不過之後引致的事情非常瘋狂，所以對我來說，要做的便是捍衛自己的尊嚴。」

之後摩根再追問三次他會否向艾莫素道歉，他依然拒絕並解釋：「當時我們的行為是相互而自發性的，那一刻我們感到喜悅，並受當時的情緒推動，因此我堅持這就是事情的真相。」

魯比爾斯被摩根多次追問，但仍拒絕向艾莫素道歉。（影片截圖）

在訪問中，魯比爾斯還對他向艾莫素家人施壓、以及希望她出現在其道歉影片的說法作出反擊：「我從沒有強迫任何人做任何事。一開始我便說過那（接吻）是一次錯誤，並已為此真誠地（向公眾）道歉。當時我非常開心，覺得自己就像另一名球員。然而作為一名足總主席，我已經毫無保留地道歉了，那不是一名足總會長應該做的行為。」

他續稱當時艾莫索走近時表現得很高興，隨後抱起了他，兩人都十分激動，「這（接吻）並不是有為之，當然更沒有任何性暗示。那只是一個幸福而十分喜悅的時刻。」魯比爾斯之後重申三次該次接吻完全與「性」無關，被問到面對男子隊會否亦有同樣行為時，他予以肯定回應。

魯比爾斯否認有向任何人施壓。（影片截圖）

對於被拍到在西班牙王后及公主身旁抓着下體慶祝，他表示已向兩人道歉，並為此感到相當羞愧，「這沒有任何藉口。」不過他之後又解釋，在西班牙無論是男性和女性，這種行為都會被翻譯成類似「噢我的生殖器」，其大概意思就是稱讚對方做得好。「當完場哨聲響起，維達（Jorge Vilda，時任女子國家隊主帥）望向我並以非常強烈的手勢說『這是給你的』。因此我亦回應說『不，這是給你的，這是給你的」，我倆都承受了很多。」

上周五（8日）魯比爾斯被西班牙檢察官起訴，但他對此不為所動，「我再說一次，我真誠地相信事情會水落石出，一切都會好起來的。看看我的臉，看看我的眼睛，我是一個好人。」