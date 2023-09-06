女子世界盃強吻風波　受害人艾莫素入稟起訴西班牙足總主席

撰文：吳慕兒
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女子世界盃頒獎禮西班牙足總主席魯比爾斯（Luis Rubiales）強吻冠軍成員艾莫素（ Jenni Hermoso）事件再有新發展，艾莫素向魯比爾斯提出訴訟，如罪成後者面臨入獄1至4年。

魯比爾斯強吻艾莫素一幕。（Twitter圖片）

西班牙首度捧起女子世界盃冠軍，頒獎台上魯比爾斯突然嘴對嘴強吻艾莫素，事後艾莫素稱這個動作未獲她同意，與魯比爾斯的版本相反。魯比爾斯備受各界批評，他拒絕下台，但遭國際足協停職90日作內部調查。

上周西班牙檢察官就事件展開初步調查，研究事件是否涉及性侵罪行，並向艾莫素提出她可以向魯比爾斯提出訴訟的選擇，「根據艾莫素的公開聲明，魯比爾斯的行為並非經過雙方同意」，並補充，「有關性侵犯或性騷擾個案，受害一方或他們的法律代表需要提出起訴才能繼續審議。」周三（6日）艾莫素向魯比爾斯提訴，代表這位正被停職的46歲西班牙足總主席面臨刑事控罪。

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西班牙檢察官辦公室指出，根據當地去年通過的新法例，魯比爾斯罪名成立可被判罰款或入獄1至4年。有關新法例取消「性騷擾」及「性侵犯」之間的分別，列明任何未經同意的性侵行為也被禁止。

魯比爾斯強吻艾莫素引發軒然大波，他曾拍片道歉，但一直堅拒辭職。事件沸沸揚揚之際，魯比爾斯曾召開西班牙足總特別大會，當全世界以為他公開請辭，魯比爾斯出乎意料發表一番慷慨激昂陳詞，試圖將強吻合理化，再度堅拒辭職，「你認為事件嚴重到在西班牙足球管治歷史最佳一頁後我要離開？來讓我告訴你：我不會辭職，我不會辭職，我不會辭職。」

他不止拒絕下台，西班牙足總甚至威脅向艾莫素的「謊言」採取法律行動云云，令事件更加一發不可收拾。

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