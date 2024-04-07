香港七欖｜煞科日南看台氣氛佳　遊客指在港消費「有點貴但值得」

今年復活節長假期，離港港人逼爆多個口岸和機場，訪港旅客也銳減，本港商戶不禁叫苦連天。

每年的香港國際七人欖球賽是國際體壇盛事，都吸引不少外地球迷來港觀戰，在他們眼中，香港依然充滿吸引力。



來自美國的Keira與愛爾蘭的Maia，今年結伴在見證香港大球場的最後一次七欖，曾經在香港留學的Keira直言：「南看台是世界上最佳的看台」。

二人在香港逗留一星期，除了七欖，友人帶她們去了蘭桂坊、長洲、迪士尼等景點，她們指香港依然「有趣」，「香港在疫情後復蘇不少，縱然香港的消費有點昂貴，但在港花費一星期，這一點絕對值得，香港的夜生活及其他活動依然十分吸引。」 Keira更指香港是「一生必去的地方」。

七人欖球賽｜姚錦成迎終極最後一舞 為與大球場同告別才打破承諾

七人欖球賽｜房傑鋒大球場初體驗 姚錦成滿意表現：幾驚喜

愛爾蘭球迷Maia（左）及美國遊客Keira（右）今年結伴一同在大球場欣賞七欖。（趙子晉攝）

+ 6

初次來港的南非球迷Gary，同樣是為了七欖來港，即使留港短短5日，他已被香港深深吸引，「香港是美好的地方，我愛香港，香港的傳統、文化令我着迷，尤其是人，每個香港人都十分友善。物價是有點高，但同樣是值得的。」

Gary今次曾經搭帆船、欣賞幻彩詠香江，他直言只得5日「唔夠喉」，我希望在12月、冬天時份再次來港，「我很想發掘這個城市的另一面，希望下次與妻子一同來港，逛逛小街、上山、走訪小餐廳，對香港有更深入的認識。」

來自南非的Gary首度來港，已被香港深深吸引。（趙子晉攝）

香港七欖對澳洲人Daniel來說絕不陌生，今次是他第6次在港觀賞七欖，他與朋友都因為七欖而來港，直言：「香港與澳洲都是個好地方，兩地有不同的好，雖然消費比以往昂貴，但香港依然是個吸引遊客的地方。」