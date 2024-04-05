七人欖球賽｜逾3萬球迷入場狂歡　港女隊挫中國報回亞運一敗之仇

香港國際七人欖球賽（七欖）一連三日在香港大球場上演，香港男、女子隊今年參加新增設的「亞洲銀劍三角賽」，今日（5日）分別鬥中國隊，結果齊齊打響勝鼓。



香港大球場最後一屆舉行七欖。（夏家朗攝）

國際七人欖球賽大球場終極戰 港台電視一連三日免費直播附時間表

今年的香港國際七人欖球賽是香港大球場最後一次舉辦這個體育盛事，畢竟是星期五，下午時份較為冷清，愈來愈接近放工時間，更多球迷魚貫入場，當然不少有悉心打氣，出名氣氛熱烈的南看台慢慢變得熱鬧，全日錄得30426人入場。

不少球迷在下午時份已經入場。（夏家朗攝）

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今季的國際七人欖球系列賽男子組，入圍隊伍由以往的15隊減至12隊，同時沒有邀請球隊的名額，香港男、女子隊只能改戰今年增設的「Melrose銀劍賽」，男子隊將鬥中國及日本；女子隊則對陣中國隊及泰國。

港隊出戰時，現場氣氛相當熾熱。（夏家朗攝）

港隊女子隊率先登場鬥中國隊，現場氣氛相當熾熱，看台球迷不斷高呼「Hong Kong」為港隊打氣。中國隊早段有機會，港隊成功瓦解對方攻勢，兩軍一輪拉鋸後，莊嘉欣突破達陣打開紀錄，巴達莎米奇拉極速再下一城，加上兩記加踢全數建功，縱然中國隊其後成功達陣，港隊半場仍然以14：5領先，隊長高香慧（Natasha）在下半場以達陣奠勝，助港隊以19：12奠定勝局。

港女隊報捷後在場邊拍下威水相。（夏家朗攝）

今仗是高香慧生涯第50次代表港隊上陣，這名港隊隊長以達陣慶祝生涯里程碑，「在大球場取得生涯第50頂『喼帽』，本身已經十分有意義，如今更以達陣為球隊奠勝，加上在場上聽到的歡呼聲，這是最好的方法慶祝這個里程碑。」Natasha笑言，今次達陣是她生涯前三的精彩時刻，與杭州亞運及上年七欖並列。

港隊在去年杭州亞運4強戰曾經不敵中國隊，港隊今仗在大球場報回一敗之仇，高香慧指球迷今仗給予她們不少能量，加上享受比賽及專注發揮上，成為復仇的關鍵。

港隊女子隊教練魏翊軍（Andrew Vilk）賽後與高香慧的口徑一致，無論今仗勝負如何，球隊的目標是做好每個傳球、每次組織，他表示今仗擊敗中國隊，正正反映了球隊的進步。

高香慧以達陣慶祝生涯里程碑。（夏家朗攝）

港隊男子隊同樣鬥中國隊，在先失守下反撲，其後一次達陣無效，港隊上半場憑蔡紀駿梅開二度，反超前12：7。港隊的薩耶斯（Harry Sayers）在換邊初段再下一城拉開優勢，即使中國隊的單長順下半場兩度達陣，幸好港隊力保勝局，以19：17力克對手，男、女子隊齊齊響勝鼓。

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薩耶斯在氣氛熾熱的南看台前達陣，入球後一面難以置信，每次在主場達陣都是難忘的經驗，「（系列賽）沒有一站比香港氣氛更好，尤其是在大球場代表港隊上陣，加上在南看台面前達陣，又有家人的見證，今仗變得更加難忘。」港隊在落後下力挫中國隊，薩耶斯指難打的賽事才有得着，今場勝仗為明日惡鬥日本注下強心針。

蔡紀駿（上）與薩耶斯助港隊反勝中國。（夏家朗攝）