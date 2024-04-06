七人欖球賽｜姚錦成迎終極最後一舞　為與大球場同告別才打破承諾

「成哥，仲諗住『欺騙』大家幾多次感情？」記者問。

「無呀，今次真係最後一次！」香港七人欖球隊老將姚錦成笑言。

姚錦成的最後一舞，由2022說到2024，今次因隊友受傷而意外入選，「成哥」坦言曾經掙扎過是否答應出戰，但恰巧遇上香港大球場的七欖「Last Dance」，故決定自私多次。



由2022年的香港七欖前，姚錦成預告「最後一次大球場出賽」，可惜當年賽事連輸5場後心有不甘，「成哥」賽後宣布收回最後一次的「諾言」，相隔半年左右再戰七欖。2023年4月，姚錦成再領港隊出戰，最終奪下銀盾，「最後一戰」有個完美結局，更稱：「我在Last Dance（最後一屆）有隊友為我贏銀盾，是一個完美句號。」

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2024年的香港國際七人欖球賽，姚錦成再度步入大球場。（HKCR圖片）

姚錦成的「最後一舞」原來不是「最後」，因丹馬克的受傷，姚錦成再度被徵召入伍。縱然港隊今年轉戰新增設的「銀劍賽」，姚錦成依然第14年參與七欖，再一次在香港大球場上演「最後一舞」。

姚錦成今次「最後」真的是「最後」嗎？

「無呀，今次比賽真是最後一次，不再欺騙大家感情。」姚錦成笑言。

「今次（入選）是意外，因為有隊友受傷，教練問我能否出戰，我有考慮過、掙扎過，因為心底裏覺得不可以再欺騙大家，因為我早已說過退休，但如今又再出戰，我心中是過意不去，更不知道如何交代。」

對於七欖「復出」，姚錦成心中忐忑，但決意今年再戰，是因為大球場，「難得今仗剛好是大球場的『Last Dance』，我心想不如自私多一次，與大球場一同迎接最後一次，既然已講過一次大話，我不介意講多一次。」

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姚錦成堅稱今年七欖是「最後一舞」，笑言「不再欺騙大家感情」。（HKCR圖片）

「成哥，下個比賽係咩？」

「同BB比賽啦！」姚錦成說，堅稱今年七欖是生涯最後一個賽事，6月的奧運資格賽都不會參加，未來一年將繼續留在隊中，協助後輩們成長，未來將會投身欖球推廣的工作，希望未來更多的「新姚錦成」及「新李卡度」在港隊出現，

港隊今日不敵日本隊後，能否出線決賽取決於明早中國對日本的戰果，換言之今仗有機會已經是姚錦成的大球場「最後一舞」。無論出戰與否，姚錦成依然未能接受告別大球場的事實，「未想過明日（最後一仗）的情境如何，若果（港隊）未能躋身決賽，如果當然是個遺憾，我都會在球場內感受氣氛，與球迷們接觸。」