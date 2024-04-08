英超｜熱刺3：1贏諾定咸森林升上第四　錫菲聯2：2逼和車路士

撰文：蕭通
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英超周日（4月7日）賽事， 熱刺3：1擊敗諾定咸森林，壓過同分的阿士東維拉升上積分榜第4。同日車路士作客錫菲聯，遭對手以2：2逼和。

熱刺對諾定咸森林的賽事，上半場15分鐘，對手烏龍球助熱刺領先，基斯活特（Chris Wood）於27分鐘為森林扳平。下半場52分鐘，雲迪雲（Micky van de Ven）接應孫興慜傳球射入。6分鐘後，柏度樸路（Pedro Porro）將比數拉開至3：1。

賽後熱刺以31戰60分，壓過多踢一場、同分的阿士東維拉升上第4； 諾定咸森林以32場25分續排第17。

2024年4月7日，在對陣車路士的賽事中，奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）於下半場補時階段入球，助錫菲聯以2：2逼和對手。 （Reuters）

錫菲聯對車路士的賽事，上半場11分鐘，堤亞高施華（Thiago Silva）在干拿加歷查（Conor Gallagher）助攻下率先入球。32分鐘，保高（Jayden Bogle）助錫菲聯扳平。換邊後，馬杜基（Noni Madueke）於66分鐘建功，令車路再度領先。補時3分鐘，奧利華麥貝尼（Oliver McBurnie）的入球，助錫菲聯以2：2逼和對手。

賽後車路士以30戰44分續排第9，聯賽不敗紀錄擴大到7場。錫菲聯賽後以31場16分包尾。

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