英超．雙紅會︱曼聯再傳來季勢易帥　坦赫格保飯碗關鍵戰前仍樂觀

撰文：吳慕兒
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曼聯今季令人失望的戰績與表現，令領隊坦赫格（Erik ten Hag）備受壓力，多次傳出他會被辭退的消息，尤其是富豪拉傑夫（Jim Ratcliffe）早前入股曼聯後主管球會足球部門，曼聯下任新帥名字自此傳過不停。
足球世界的發展一日都嫌長，3月中足總盃8強曼聯末段熱血反勝利物浦晉級，坦赫格成功保住飯碗，甚至被指下季將繼續領軍；不過之後兩場英超，先是對賓福特被對手狂攻下保住1分，繼而對車路士在補時仍領先2球下，被大逆轉全失3分，一下子又再成為下一位被炒領隊熱門。這一次，對手再次是利物浦。

曼聯領隊坦赫格自言希望下季留隊。（Getty Images）

曼聯上仗3：4遭車路士反勝後，Sky Sports記者直接問坦赫格：「你相信自己下季還能留在曼聯嗎？你會是拉傑夫麾下一員？」

荷蘭人的回應一貫自信：「毫無疑問，我很想留在這裏。這是個挑戰，賽果不是總在正確方向，但我肯定我們能夠達到我們想去的位置。」

現實是，經過30輪英超聯賽，曼聯以48分排第6位，不止無望爭冠，連爭入前四名取得歐聯入場券的機會都不樂觀。曼聯周日大戰利物浦的「雙紅會」前，關於坦赫格來季去留的消息再次瘋傳。

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大半個月前，曼聯在足總盃反勝利物浦，坦赫格成功保住帥位。（Getty Images）

坦赫格：我們會化悲慟為力量

以近兩仗的表現，曼聯在「雙紅會」賽前一致被睇淡，坦赫格宣稱紅魔球員面對利物浦時會「憤怒」（angry），同時又指「我們要加把勁，作出更好決定」、「我們可以踢出很高水平，有力擊敗英超最佳球隊」，重點是：「我們需要學懂如何在大戰中笑到最後。」

「我們必須很快恢復過來，扭轉形勢。我們會在一個正面情緒當中向前看」、「我們會生氣、憤怒，並將它化作能量，我們必須那樣做。」英國《鏡報》指出，坦赫格嘗試叫陣中球員不要聆聽外界批評，惟他的言論被指未獲更衣室認同，堅持他的行事方式無問題，同時抱怨未獲球會新任共同班主拉傑夫支持。對於曼聯今季表現較上季一落千丈，坦赫格一再將問題推到傷兵太多。

雙紅會前，中堅利辛度馬天利斯、華拉尼、連迪路夫、伊雲斯全部受傷，主力之中僅有哈利馬古尼一個中路守將沒有傷病。

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高普領利物浦到奧脫福對曼聯「雙紅會」終極一戰，會否又一次「手刃」紅魔領隊？（Getty Images）

今次是利物浦領隊高普季尾離隊前，任內最後一次「雙紅會」。高普曾領軍在英超擊敗曼聯後直接、間接導致摩連奴和蘇斯克查兩任領隊離任，他帶領利物浦對曼聯的終極一戰，會否又一次「手刃」紅魔領隊？

話說回來，坦赫格成為曼聯領隊以來，每逢傳出帥位不穩，往往能在關鍵時刻搶分或領軍踢出爭氣一仗，今場能否再次做得到？

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