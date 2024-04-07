英超．雙紅會︱馬恩奴世界波曼聯一度反超　沙拿12碼為利物浦追平

英超「雙紅會」曼聯主場對利物浦，紅魔鬼中堅傷完一個又一個，華拉尼、連迪路夫、利辛度馬天尼斯、伊雲斯全部因傷缺陣，上場對車路士後備入替伊雲斯的19歲的韋利甘巴拉（Willy Kambwala），夥拍馬古尼正選上陣。曼聯左閘球員亦悉數受傷，雲比沙卡頂上這位置。

利物浦方面則以近期常用的最強陣容應戰。奧脫福現場目前雨勢相當大，不知會否影響今場比賽 ?



加拿祖開賽分半鐘已將皮球送入網，但越位在先。（Getty Images）

雙方甫開賽已各有攻勢，利物浦中堅小將昆沙傳球失誤，曼聯趁勢反擊，加拿祖快腳射入，但越位在先入球無效。隨即輪到利物浦的攻勢，蘇保斯拿爾左路入楔接應沙拿傳球後起腳，被門將奧拿拿撲出。

開賽初段雙方傳球失誤不少，利物浦作客頭15分鐘未佔優勢，曼聯在後防傷兵潮之中，踢法積極進取，惟未見有效射門。利物浦之後站穩陣腳，控球和攻勢漸多，一次角球機會，蘇保斯拿爾開出角球，紐尼斯頭槌二傳頂向遠柱，翼鋒路爾斯迪亞斯在無人看管之下第一時間近門窩利射入，23分鐘利物浦領先1：0。

利物浦翼鋒路爾斯迪亞斯為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

曼聯上半場0射門

利物浦領先之後，攻勢浪接浪，沙拿、紐尼斯連番施射，奧拿拿再次是場內最忙碌一人。1：1賽和賓福特，曼聯被對手射門31次；3：4負車路士，曼聯面對28次射門，截至上半場完結，利物浦已有14次射門，曼聯有效射門依然是零。

事實上，利物浦控球時間愈來愈多，領先下並不急於進攻，否則數字或更懸殊。曼聯主場陷入劣勢，進攻毫無板斧，坦赫格還有什麼辦法？

般奴費南迪斯把握利物浦失誤為曼聯扳平。（Getty Images）

曼聯下半場連入兩球反超前

下半場利物浦再次佔優之下，因一次失誤被追平。中堅小將昆沙在半場轉身想回傳予隊友，不料被般奴費南迪斯截去皮球，他趁紅軍門將基利靴失位快腳射入，50分鐘曼聯首次射門即扳平1：1。

曼聯扳平後士氣大振，雙方開始輪流進攻拳來腳往。拉舒福特向場邊揚手，然後坐在地上，似乎受傷了。利物浦領隊高普先作調動，65分鐘以居迪斯鍾斯入替蘇保斯拿爾，祖高美斯入替小將右閘巴特利。曼聯亦以安東尼入替拉舒福特。

曼聯小將馬恩奴一記世界波助球隊2：1反超前。（Getty Images）

67分鐘曼聯一次攻勢，中場小將高比馬恩奴在禁區接應皮球後轉身抽射破網，一記「世界波」助曼聯在劣勢中反超前利物浦2：1。利物浦隨即再作調動，遠藤航、紐尼斯被換出，哈維艾利洛、加普入替。

利物浦在穩佔上風之中未能擴大比數，被曼聯追平再反超前，戰情猶如3星期前的足總盃8強。今次結果會否不一樣？

78分鐘利物浦有次入球黃金機會，祖高美斯禁區邊橫傳，路爾斯迪斯快腳射遠柱，奧拿拿及時撲出，沙拿未能門前補中。後備上陣的艾利洛殺入禁區遭雲迪沙卡踢跌，球證判罰十二碼，沙拿操刀主射中鵠，84分鐘利物浦追平2：2。曼聯隨即以美臣蒙特入替馬恩奴。

曼聯對利物浦正選陣容。（Ｘ）