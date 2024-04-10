歐聯八強阿仙奴和拜仁兩大爭議時刻　「小孩犯錯」手球與沙卡倒地

歐聯八強首回合，阿仙奴主場與拜仁慕尼黑踢成2：2，出現了兩個具爭議的判決，球證被指漏判兩隊各一個十二碼。

第一球是阿仙奴中堅加比爾馬加希斯接應大衛拉耶的龍門球，竟用手撿起皮球，再擺在地上傳球，在禁區內明顯手球，但球證沒有判極刑，並向拜仁球員解釋，這是「小孩犯錯」，不會判十二碼。

另一球在補時出現，阿仙奴鋒將布卡約沙卡突入禁區，推橫皮球，與拜仁門將紐亞的右腳碰撞後倒地，球證也沒有判十二碼。



【加比爾馬加希斯犯手球，但球證沒有判十二碼】

拜仁主帥杜慈指，加比爾馬加希斯明顯手球，應該判拜仁獲得十二碼，他賽後說：「球證今場欠缺勇氣去給予我們一個應有的十二碼，情況有點瘋狂及尷尬。」

「真正令我們憤怒的是他（球證）在場上的解釋。他告訴我們的球員，這是一個小孩的犯錯，他不會在八強判一個這樣的十二碼。」

事發在下半場中段，當時拜仁領先2：1，球證鳴笛示意大衛拉耶可以開出龍門球，他將皮球橫傳予加比爾馬加希斯。可能加比爾馬加希斯聽不到哨子聲，以為大衛拉耶叫他開龍門球，所以用手拾起皮球，再放在小禁區線上，傳予大衛拉耶。當時拜仁球員紛紛投訴手球，要求球證判十二碼。球證沒有吹罰。

「非常令人懊惱！」杜慈說：「他用手觸球，因為他以為比賽未重開，但比賽已經開始，球證都已經示意了，所以這是手球。」

【布卡約沙卡被紐亞撞跌，但球證沒有判十二碼】

事發在補時階段，當時阿仙奴已追成2：2，沙卡在禁區內面對紐亞，以左腳撥橫皮球，他的右腳碰到紐亞的右腳後倒地。球證沒有判十二碼，主場球迷噓聲四起。為阿仙奴追成平手的李安度杜沙特賽後表示：「在我看來，這球應該是十二碼，因為看來有明顯的接觸。」

阿仙奴領隊阿迪達賽後的態度息事寧人，他說：「他們（裁判）表示已經檢查過，決定不是十二碼。」