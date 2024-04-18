歐聯八強｜皇馬互射12碼險勝晉級四強　曼城衛冕夢碎

歐聯周三（17日）八強次回合賽事，力爭衛冕「三冠王」的曼城主場迎戰皇家馬德里。兩軍首回合戰果為3：3， 次回合在法定時間又以1：1賽和，經加時仍維持相同比數。雙方以互射12碼分勝負，皇馬最終12碼以4：3險勝，四強賽事將對陣拜仁慕尼黑。



2024年4月17日，歐聯八強次回合賽事，曼城與皇馬以互射12碼分勝負，貝拿度施華(Bernardo Silva)射球被撲出。（Reuters）

上半場12分鐘，洛迪高（Rodrygo）為皇馬先開紀錄。換邊後76分鐘，奇雲迪布尼（Kevin De Bruyne）為曼城扳平。兩軍以1：1完場，至加時未能改寫比數。

曼城在互射12碼中，先後由祖利安艾華利斯（Julian Alvarez）、貝拿度施華(Bernardo Silva）、高華錫（Mateo Kovacic）、菲爾科頓（Phil Foden）及艾達臣（Ederson）操刀，當中貝拿度施華及高華錫被撲出。