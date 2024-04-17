歐聯八強｜迪比利倒戈獲選全場最佳　巴塞新聞網站怒轟「新費高」

歐聯八強次回合，首回合落後一球的巴黎聖日耳門，作客4：1大勝巴塞隆拿，以總比數6：4晉級。

奧士文尼迪比利今仗為PSG攻入扳平一球，並博到一次十二碼，賽後獲選今場最佳球員。不過他曾效力巴塞，上仗大肆慶祝已引來對方球迷強烈不滿，今場過後更被稱為「新費高」及「頭號敵人」。



巴塞眾將曾在迪比利重傷時，用另類方式支持這名隊友。（巴塞官網）

奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele）在2017年以1.05億歐元高價加盟巴塞，但經常受傷患困擾，有一次重傷須接受手術並缺陣半年，當時巴塞球員在面對基達菲時，全隊身穿其球衣入場以示支持。

因此他上周在首回合倒戈入波時大肆慶祝，激怒不少巴塞球迷。賽前有球迷用紙牌宣洩對其不滿，包括在其照片上貼豬鼻、寫上「迪比利忘恩負義」等。

今仗賽前，巴塞球迷以各種方式對迪比利表示不滿。（X圖片）

今仗巴塞由拉芬夏（Raphinha）在12分鐘先開紀錄，但中堅阿拿奧祖（Ronald Araujo）被紅牌逐出後，PSG隨即展開反擊，並由迪比利於40分鐘追成1：1。

踢少一人下，巴塞在54分鐘再失一球，被域天拿（Vitinha）以遠射反超；隨後迪比利在對方禁區被祖奧簡斯路（Joao Cancelo）侵犯，為球隊博得十二碼，基利安麥巴比（Kylian Mbappe）操刀中鵠。後者再在完場前憑反擊「埋齋」，助PSG以4：1擊敗巴塞，總比數6：4反勝晉級。

FCBarcelona Noticias賽後怒轟迪比利為「新費高」。（網站截圖）

本手握兩球優勢卻被反勝淘汰，巴塞主帥沙維賽後對紅牌大感不滿，認為它將今場比賽摧毀；更挑動球迷神經的，是今場迪比利獲選今場比賽最佳球員。專門報道巴塞隆拿球隊新聞的FCBarcelona Noticias，稱迪比利為「新費高」，意指他能比肩球會史上著名叛徒，並在報道標題表示他已成為巴塞的頭號敵人。

費高當年因從巴塞轉投死敵皇馬，被球迷怒轟為叛徒。（Getty Images）

迪比利在賽後接受訪問時，稱讚巴塞是偉大球會，表示自己很愛他們，而被問到對方球迷的挑釁時，他只平淡回應：「我度過了一個美好的傍晚，巴塞球迷喝倒采未有影響我。今場我付出所有，入了一球以及博得十二碼，我為自己表現感到滿意。」

麥巴比完場前入波時，直播鏡頭拍到迪比利在後備席面露笑容。（X圖片）

有趣的是，麥巴比攻入最後一球時，直播鏡頭捕捉到被換走的迪比利，坐在後備席上面露笑容，被揶揄「他真的很愛巴塞」；這名法國國腳又稱讚球隊堅毅意志：「雖然首回合輸2：3，不過每個人都相信我們能勝出，我們沒有投降。今場雖然先失一球，但球隊沒有放棄，我們一直相信能夠取勝。」

上場被嘲「隱形」的麥巴比，今場梅開二度助球隊反勝晉級，可謂一吐烏氣。他賽後稱夢想是與巴黎聖日耳門一同贏得歐聯冠軍，「自加盟PSG第一天，我便為此感到自豪，作為一名巴黎人，能經歷一個這樣的傍晚真的很美妙。我們距離決賽還有一步之遙，所以球迷需要保持冷靜。」

上場被嘲「隱形」的麥巴比，今場梅開二度，並表示希望與球隊一同贏得歐聯。（Getty Images）

雖然之前在聯賽中經常提早輪換麥巴比，但PSG主帥安歷基今場也大讚其表現：「他是今天球隊無可爭議的領袖，看看全隊所承受的壓力，當他有這樣表現時，球隊便會變得更好。」

同日多蒙特亦反勝馬體會晉級，巴黎聖日耳門在四強將會與「蜜蜂兵團」爭入決賽。