歐聯八強｜巴塞葬送兩球優勢變慘敗　暴躁沙維：出局只因球證犯錯

周二（16日）晚的歐聯八強次回合，在總比數一度手握兩球優勢的巴塞隆拿，因急躁及犯錯，葬送大好局面，被巴黎聖日耳門連入4球，主場輸1：4，兩回合以4：6出局。

巴塞中堅朗奴阿拿奧祖拉人領紅，成為球賽的轉捩點。面對對方的反撲，主帥沙維失去冷靜，與助教先後被逐離場。加上祖奧簡斯路魯莽落腳輸十二碼，令巴塞一步步邁向出局。

沙維賽後歸咎於球證錯判，認為阿拿奧祖不應被逐，斥球證毀了比賽。不過，名宿兼球評人亨利則覺得巴塞的混亂是咎由自取，他指出巴塞之敗並非在於10人應戰，而是球隊變得恐慌無措。



巴塞教練沙維賽後說：「真的很可惜，因為球證的犯錯，我們的歐聯之旅玩完！」

「球證真的很差！我告訴他，他的表現是一場災難。我不喜歡談論球證，但這明顯對我們的球季造成影響，所以不得不說。」

「我們非常失望及憤怒，因為那面紅牌決定了這場比賽。在11人的時候，我們佔優，踢得很好。」

【沙維在場邊投訴過激】

「在像今場般的比賽中，那面紅牌太嚴格及過分了。很可惜的是，今季的努力就被一張不必要的紅牌毀掉了。」

「我們不能保持沉默，是他改變了球賽，還有整個兩回合的形勢。這是一場災難。」

「討論今場比賽是沒有意義的，球證摧毀了一切。」