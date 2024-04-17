歐聯八強｜多蒙特熱血反勝再反勝馬體會　拜仁曼聯棄將大踢身價波

周二（16日）晚的歐聯八強次回合，多蒙特及馬德里體育會合演精彩一戰。多蒙特首回合作客輸1：2，次回合在主場先入兩球，總比數反先，但馬體會在下半場又入兩球，再次掌握領先優勢。踏入比賽尾段，多蒙特連轟兩球，今仗以4：2擊敗馬體會，兩回合計贏5：4，11年來首度晉身四強，將面對巴黎聖日耳門。

今場多蒙特反勝再反勝，最大功臣相信是奧地利中場沙比薩（Marcel Sabitzer），個人交出兩次助攻，並射入晉級致勝一球。今場獲歐洲足協選為最佳球員的祖利安白蘭特賽後也直言，沙比薩才是他們最重要的球員。30歲的沙比薩今季加盟多蒙特，34場上陣攻入6球，並交出8次助攻。



多蒙特在34分鐘由白蘭特開紀錄，兩回合追成2：2。到39分鐘，多蒙特左路組織，沙比薩斜傳回後，左閘伊恩馬特臣後上禁區，窄位射入，今場領先到2：0，總比數以3：2超前。

在下半場，馬體會一口氣換了3個球員，很快見效。49分鐘，馬體會角球攻勢，後衛馬里奧靴莫素頭槌一頂，多蒙特守將曉姆斯伸腳解圍，無奈將皮球踢入自己網窩。64分鐘，後備入替的安祖哥利亞右路發難傳中，另一位後備球員洛迪高列基斯遠柱射門被撲出，安祖哥利亞第一時趕到補射，被多蒙特的血肉長城擋出，安祖哥利亞再窩利補多腳射入。馬體會今場追成2：2，兩回合再度領先4：3。

在這個時候，沙比薩成為多蒙特反勝的關鍵之人。71分鐘，他接應隊友直線，跑至近底線接應，左路傳中，恰到好處，富克洛頭槌一頂，中柱入網，多蒙特今場領先3：2，兩回合追成4：4。

沙比薩左腳遠射，為多蒙特射入晉級的致勝一球。（Getty Images）

3分鐘後，多蒙特前場陣地戰，皮球落在禁區頂的沙比薩腳下，他推多步，擺脫對手，找到空位，入到禁區，起左腳射地波入網，助多蒙特今仗贏到4：2，總比數以5：4擊敗馬體會晉級。

今場次回合多蒙特的4個入球，沙比薩直接參與了其中3球。沙比薩上季效力拜仁慕尼黑，不獲重用，下半季外借到曼聯，表現亦乏善可陳，未能說服到領隊坦赫格將他留下。去年夏天，沙比薩轉投多蒙特，今場踢出身價波，交出兩次助攻，並射入致勝一球。這位30歲奧地利中場今季為多蒙特上陣34次，攻入6球，交出8次助攻。

今仗有一球進賬的祖利安白蘭特，被歐洲足協選為今場最佳球員，但他認為沙比薩更值得獲獎。他說：「對球迷及我們來說，這是一場瘋狂的比賽。我很高興能夠獲得這個獎項，但我認為沙比薩才是我們今場最重要的人。」

對於四強又遇上巴黎聖日耳門，他表示會是一場龍爭虎鬥，將會十分激烈，白蘭特說：「在分組賽，我們主場面對他們踢得好，但作客就踢得麻麻。我們希望可以踢得更好，當然，希望打入決賽。」