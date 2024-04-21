巴黎奧運．體操｜石偉雄落實第三度出戰奧運　永不放棄的跳馬王子

香港「跳馬王子」石偉雄之前曾兩度出戰奧運會，惟從20歲在倫敦初試啼聲、到2021年大熟大勇時赴東京，都未能發揮最好表現，失望離場。

現年32歲的他，終鎖定巴黎奧運男子跳馬個人賽的參賽資格，準備再在體壇最高舞台展現最好的自己。



體操的奧運資格積分已截數，單項資格會計算4站世界盃中3站最好成績，並扣去已憑團體、世界錦標賽等途徑取得資格的選手，每項排名最前的5人便可獲資格。石偉雄早前在體操世界盃埃及站獲銅牌、在阿塞拜疆站奪銀牌，雖在最後一站卡塔爾站未能打入決賽，仍足夠他穩佔榜首，鎖定奧運資格。

東京奧運，石偉雄的「李世光2」未能完美落地，但他沒有放棄。（資料圖片／高詩琦攝）

石偉雄早在2012年已在倫敦首次出戰奧運會，當年出戰男子全能賽的他在資格賽表現失準而出局；4年後的里約熱內盧奧運，他亦受傷患影響而未能出戰。不過「石仔」一直展現極為強韌的鬥志，儘管屢次受挫、受傷，他在2014年仁川亞運和2018年雅加達亞運連奪兩屆跳馬金牌，更為2021年舉行的東京奧運準備了最高難度的「李世光跳」，可惜再一次在資格賽未能成功落地而失利。

多次的打擊也未令石偉雄放棄，他在巴黎奧運積分周期表現出色，終獲得再戰奧運的機會。巴黎奧運體操賽事，將會在7月27至8月4日於巴黎貝爾西體育館舉行。