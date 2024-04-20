乒乓世界盃︱老將馬龍挫23歲王楚欽再爭冠　孫穎莎反勝陳夢闖決賽

「2024年澳門國際乒聯男子及女子世界盃 ─ 由銀河娛樂集團呈獻」周六（20日）在銀河綜藝館舉行男、女單四強，最終中國隊提前包攬兩項賽事的冠、亞軍。



女單四強上演「夢幻對決」，由中國的陳夢對「世界一姐」孫穎莎。雙方經過近兩小時的對決，陳夢在領先一局後，被孫穎莎後超前局數2：1，第四局陳夢雖大勝11：1，但連續兩局於領先9：6下反勝為敗，終輸局數2：4，未能衛冕。

孫穎莎表示：「這場比賽很艱難，雙方發揮都很出色，尤其是對抗質量，因為彼此都很熟悉。」她希望決賽時會如今天一樣，自己一分一分打、不放棄，為球迷奉獻一場精彩對決。

王曼昱。（公關提供）

張本美和。（公關提供）

另一場女單準決賽，來自中國、世界排名第二的王曼昱，她與日本好手張本美和合演一場高水準比賽，最終王曼昱以局數4：2（11:9、11:6、6:11、11:6、9:11、13:11）獲勝，將與孫穎莎爭冠。

馬龍有望自2012、2015年後再奪世界盃男單冠軍。（公關提供）

世界排名第一的王楚欽四強止步。（公關提供）

男單方面，年屆35歲的中國球手馬龍，貴為2012、2015年男單世界盃冠軍，面對年僅23歲的隊友、世界排名第一的王楚欽亦能贏局數4：0（11:9、12:10、11:6、14:12）。其實今場戰情相當緊湊，雙方互有攻守，爭持激烈，多次多板數對拉，看到全場觀眾掌聲不斷。

賽後馬龍表示這個比分也超出自己想像：「今天主要打得非常放鬆，自第一個局開始就有很多搏殺球，也有很高命中率，帶給對方壓力。」展望周日的決賽，馬龍表示：「希望自己決賽也能像今天一樣放鬆。」

中國的林高遠在另一場男單四強，同樣以直落4局（11:9、11:6、11:6、11:1）擊敗日本的張本智和，將與馬龍決出冠軍，意味中國隊包攬男、女單世界盃的冠、亞軍。