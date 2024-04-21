英足總盃｜車路士出局堤亞高施華心碎痛哭　同框隊友竟與對手嬉笑

英格蘭足總盃4強，車路士0：1不敵曼城出局，39歲的隊長堤亞高施華（Thiago Silva）賽後不禁落淚；然而「同框」的隊友馬杜基（Noni Madueke）竟在施華身後與對手球員嬉笑，引來球迷批評。



車路士力戰至84分鐘，才遭貝拿度施華射破大門，最終也0：1飲恨出局，失去今季最後一個爭標機會。對於39歲、6月便合約到期的堤亞高施華來說，這更很有可能是他在車路士、甚至在歐洲最後一個爭標機會破滅的一刻，他賽後難過地以球衣拭淚，畫面令人心酸。

堤亞高施華雖年事已高，但在場上的態度和表現一直令人信服。（Getty Images）

然而，巧合的時，當時鏡頭還捕捉到施華身後的馬杜基，正在與曼城球員基亞利殊嬉笑打鬧，同樣輸波，反應差天共地。馬杜基場上表現已不佳，賽後竟然還顯得毫不在乎，有球迷不禁憤而在社交媒體X上標註馬杜基，說：「希望你被賣掉！」然而馬杜基去年年初加盟車路士時簽下了7年半的合約，要賣掉他也不是那麼容易。

而離隊的更大有可能是堤亞高施華，他與車路士的合約到6月就屆滿，其妻Belle也在Instagram限時動態上寫道：「是（施華）在溫布萊的最後一舞了」，似乎暗示丈夫將會離隊。「轉會專家」羅曼奴則在X上表示，車路士會與施華商討未來去向。

堤亞高施華賽後則在Instagram發文，表示球隊在場上已盡了一切努力，「我的感受非筆墨可形容，很抱歉我們未能打入決賽，我們在場上已盡力。為球隊驕傲，謝謝大家不離不棄。」