空手道K1聯賽｜劉慕裳開羅站失利明爭銅牌　衝擊連續20次登頒獎台

空手道世界第一的港將劉慕裳（Grace），今周末出戰空手道K1聯賽開羅站，這名港產「世一」殺入4強後，以0.1分之差飲恨，不敵日本選手三島桐里。Grace賽後在社交網站發文，坦言表現有所失準，即使失落決賽席位，但在胞兄劉知名的陪伴下出戰，感受到家人支持的力量。



港隊空手道女子個人形世界第一的劉慕裳，出戰K1聯賽開羅站，小組賽連挫意大利、摩洛哥、斯洛伐克選手，首名出線，其後8強面對日本選手中路陽沙未，Grace以「八步連」應戰、拿下43.9分力壓對手，其後4強鬥另一日本代表三島桐里，她使出「北谷屋良公相君」取得41.5分，惟不敵對手的「知花公相君」，以0.1分之差飲恨，無緣決賽。

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劉慕裳在開羅站超聯4強失利。（劉慕裳Instagram圖片）

劉慕裳賽後在社交網站發文，直言表現有所失準，在4強戰有不少失誤，最終以0.1分之差無緣決賽。每次賽事也是一次學習的機會，Grace確信今次失利會令她成長，「我未能在4強發揮最佳表現，與決賽席位擦身而過。儘管遇上挫折，我深信每一次失誤也是成長及學習，而我認清那個範疇需要改進。」

劉慕裳周日（21日）轉戰銅牌戰，遇上日本選手清水那月，Grace決定在銅牌戰向所有人展示最佳一面，力爭自2020年來連續20次國際賽登上頒獎台。

另外，劉慕裳的胞兄劉知名今次成為教練團之一，Grace在哥哥陪伴出戰下，感受亦有所不同。Grace特意上載一張與胞兄擊掌的圖片，並表示：「家人的力量十分大，我在每一回合都感受到他們的強大的支持。」

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