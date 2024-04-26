英超｜迪布尼「超人式」頭槌建功　曼城大破白禮頓緊跟阿仙奴

英超爭冠最後三強在周中先後亮相，曼城周四（25日）深夜壓軸登場，作客鬥白禮頓，縱然射手艾寧夏蘭特因傷缺陣，入球重責由隊友分擔，中場大腦奇雲迪布尼一次「超人式」頭槌先開紀錄，結果曼城大勝白禮頓4：0，繼續緊貼榜首的阿仙奴。



英超爭標形勢 阿仙奴帶頭曼城居次踢少場 榜首三雄餘下賽程一覽

作客白禮頓一仗，艾寧夏蘭特因傷缺陣，曼城改由祖利安艾華利斯在前線攻堅，奇雲迪布尼﹑菲爾科頓﹑貝拿度施華從後支援。曼城上半場已迅速拉開比數，迪布尼17分鐘即有斬獲，接應基爾獲加的傳中球，除了罕有地以頭槌建功，更是「插水式」飛頂，皮球剛好越過白禮頓門將史迪利（Jason Steele）的手頂入網。迪布尼這個頭槌入球，不禁令人想起尹佩斯（Robin Van Persie）在2014年世界盃的經典入球。

迪布尼罕有地以頭槌入球，更是一球金球。（路透社）

這是迪布尼首次在英超以頭槌建功，為《天空體育》評述的列納（Jamie Redknapp）笑言沒有想過這名比利時中場以這個方式入球，「以左﹑右腳射死角破網，對迪布尼不是新鮮事，但從沒有預料過他以尹佩斯的飛身頭槌建功。」

「我真係唔叻頂頭槌！」迪布尼賽後笑道。只是當時基爾獲加交出恰到好處的傳中，他就以頭槌接應，才會出現這個入球。

迪布尼的入球令人想起尹佩斯當年在世界盃的經典一幕。（資料圖片／Getty Images）

菲爾科頓上次英超上陣，在阿士東維拉身上連中三元，這名英格蘭翼鋒兩輪缺陣後，今仗重歸正選，先是罰球直接省中人牆改變方向入網，其後把握對方誤傳，8分鐘內梅開二度，助曼城半場遙遙領先3：0。

23歲的菲爾科頓今季表現亮眼，至今在英超貢獻16球及7個助攻，累積第50個英超入球。另外，科頓是繼美斯及夏蘭特後，另一名23歲以下的球員在哥帥麾下取得50個聯賽入球。

菲爾科頓梅開二度，取得生涯第50個英超入球。（路透社）

曼城大勝白禮頓後，以76分升上次席，超越早前「自爆」的利物浦，落後榜首阿仙奴1分但少踢一場，「藍月亮」在爭冠路依然稍為佔優。曼城過往後勁凌厲，哥迪奧拿賽後為球隊減壓，指一切都有變數，「利物浦對水晶宮及愛華頓時敗陣，這些局面也有機會在我們身上發生，亦可能發生在阿仙奴身上，一切都有可能，所以最重要是贏得比賽，逐場逐場來。」