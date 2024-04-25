英超｜曼聯兩度落後4：2勝錫菲聯　狼隊0：1不敵般尼茅夫

撰文：蕭通
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英超周三（24日）賽事，曼聯在兩度落後下，於主場以4：2反勝錫菲聯；同日狼隊0：1不敵般尼茅夫。

英超周三（24日）賽事，曼聯在兩度落後下，於主場以4：２贏錫菲聯。（Reuters）

曼聯對錫菲聯的賽事，保高（Jayden Bogle）在35分鐘為錫菲聯先開紀錄，馬古尼（Harry Maguire）在42分鐘為曼聯追和，半場打成1：1。

換邊後，貝尼頓迪亞斯（Ben Brereton Diaz）於50分鐘建功，助錫菲聯再度領先。般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）於61分鐘後靠操刀12碼扳平，並在81分鐘梅開二度。凱倫（Rasmus Hojlund）於85分鐘接應般奴費南迪斯傳球破網，助曼聯以4：2保住3分。

賽後曼聯以33場53分升上第6 ；錫菲聯以34場16分續排第20。

2024年4月24日英超賽事，安東尼施美安（Antoine Semenyo）入球助般尼茅夫擊敗狼隊。（Reuters）

狼隊對般尼茅夫的賽事，上半場37分鐘由安東尼施美安（Antoine Semenyo）打開紀錄，般尼茅夫半場領先。下半場66分鐘，狼隊黃喜燦（HWANG Hee-chan）頭槌頂入，但VAR指根夏（Matheus Cunha）在進攻中犯規，裁定入球無效。結果由般尼茅夫作客1：0勝出賽事。

賽後狼隊以34場43分排第12；般尼茅夫以34場45分升上第10。

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