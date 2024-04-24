利物浦斟飛燕諾「兩屆荷甲最佳」掌帥印　拜仁與蘭歷克已展開談判

歐洲豪門勁隊換帥潮，利物浦及拜仁慕尼黑已積極尋找來季新帥。英國傳媒廣泛報道，利物浦接觸了飛燕諾教練史諾（Arne Slot），更視之為接替高普的熱門人選。拜仁選帥方面，蘭歷克（Ralf Rangnick）及迪沙比（Roberto de Zerbi）被認為是兩大熱門人選，其中前者已跟拜仁開展談判。



高普今季尾後離開利物浦。（Getty Images）

自從高普宣布季尾離開利物浦後，紅軍一直努力尋找接班人。英國《天空體育》報道，飛燕諾教練史諾滿足利物浦的所有條件，但選帥未成定局，飛燕諾也希望盡力挽留他。《The Athletic》及《Eurosport》皆以領先候選人（leading candidate）去形容史諾，而英國《衛報》及《天空體育》則稱他為條件優秀的候選人（strong candidate）。

史諾已經連贏兩季荷甲最佳教練。（Getty Images）

史諾是荷蘭教頭，由阿爾克馬爾助教做起，至2019年坐正，在2020年被炒後，於21/22球季接掌飛燕諾。45歲的史諾上周末帶領飛燕諾贏得荷蘭盃，而在上季，他領球隊聯賽封王，奪得6年來首項錦標。在他上任前，飛燕諾排荷甲第五位，經過兩個球季，他就領球隊得冠軍。

他是21/22及22/23球季的荷甲最佳教頭，而20/21球季得獎的是時任阿積士主帥、現效曼聯的坦赫格。

他具侵略性及全力以赴的風格，吸引了利物浦的興趣。經他執教後，飛燕諾擅長由守轉攻至製造埋門機會；在進攻三分一區域的成功搶截次數，飛燕諾名列荷甲之首。目前飛燕諾排荷甲次席，落後榜首燕豪芬9分，30戰攻入77球，失了23球。

史諾兩年前帶飛燕諾入到歐協聯決賽，可惜不敵羅馬。（Getty Images）

史諾擅長在有限預算下跟競爭對手鬥法，能夠改善個別球員以及整體團隊的表現。他在飛燕諾慣用4-2-3-1及4-3-3陣式，與利物浦目前常用的陣式一樣。他建立了一套高強度的團隊壓逼系統，並以進攻為主導的風格。他之前曾跟熱刺、車路士及列斯聯傳出緋聞，但他去年5月與飛燕諾續約至2026年，若果解約離隊的話，相信要賠900萬鎊左右。

《天空體育》指，士砵亭教練阿莫林（Ruben Amorim）再非利物浦的心水候選人，但他仍有可能下季轉教英超，因為韋斯咸有意邀請他頂替莫耶斯。不過，韋斯咸還在考慮幾個人選，例如盧柏迪古（Julen Lopetegui）及方辛卡（Paulo Fonseca）。

阿莫林有可能去教韋斯咸。（Getty Images）

拜仁的教練杜慈同樣教到季尾離隊，這支德甲豪門亦正尋覓來季新帥，本來他們屬意利華古遜教練沙比阿朗素，但他表明留隊，令拜仁要另覓他選。德國《天空體育》及《圖片報》披露，拜仁與奧地利國家隊教練蘭歷克開展實質性談判，邀請他執教。

在曼聯做完「替工」後，蘭歷克執教奧地利國家隊，助球隊打入歐國盃決賽周。如果拜仁請蘭歷克，相信他要在歐國盃後才能上任。（Getty Images）

足球記者羅曼奴在社交網站表示，蘭歷克一直在拜仁的候選名單之上，他對這個職位保持開放態度，談判仍在繼續。迪沙比也在拜仁的名單上，但雙方未有進一步接觸。至於維拉領隊艾馬利則從來沒有接近過拜仁帥位，他目前百分百專注維拉的比賽。

基本上每支勁隊要換領隊，候選名單總會出現迪沙比。（Getty Images）

據法國《隊報》透露，迪沙比希望帶同龐大的團隊加盟拜仁，薪金要求頗高，所以蘭歷克接任的可能性較大，而且拜仁傾向找一個過渡型的教練，長遠希望說服沙比阿朗素加盟。

此外，前阿仙奴領隊雲格在勞倫斯頒獎禮上回應記者，有否考慮執教拜仁，他答「我已不在轉會市場上」。