西甲｜傳沙維改變主意留隊續執教鞭　副主席已證實這消息

今季不少歐洲大球會都有主帥離隊，拜仁與利物浦新帥由誰人接手，到現在仍是傳媒熱烈關注話題。

巴塞隆拿教練沙維（Xavi Hernandez）亦是其中之一，他年初便表示會在今季結束後離隊，且多次在記者會上表示不會改變主意，不過最新消息卻指，他已決定留隊，履行原有至2025年夏天結束的合約。



盛傳沙維已改變主意，決定繼續執教巴塞。（Getty Images）

2021年上任後，沙維上季率領巴塞奪得失落3年的西甲冠軍，但今季球隊戰績下滑，1月先後在西班牙超級盃及西班牙盃出局，聯賽又陷入劣勢，至該月下旬以3：5不敵維拉利爾後，這名西班牙教頭宣布季尾離隊。

有趣的是，之後巴塞表現回勇，各項賽事13場不敗，包括闖入歐聯8強，更在8強戰首回合擊敗巴黎聖日耳門。ESPN指巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）等高層都希望沙維留隊，即使周一（22日）在國家打吡戰中不敵皇馬，爭標無望，但球會無阻巴塞留人的態度。

報道續指，董事會周三召開會議討論主帥情況，重申他們傾向沙維留任，當晚沙維與拿樸達等高層會面後，雙方達成最終協議。

事實上，沙維在此期間已多次公開表示不會改變主意，兩周前的歐聯首回合，以3：2擊敗PSG後，他便向記者表示「離隊是正確決定，我的決定不會改變」。

巴塞今季在「後美斯時代」首次殺入歐聯八強，雖首回合擊敗PSG，但次回合被大炒出局。（路透社）

著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）指，巴塞副主席尤斯達（Rafa Yuste）確認沙維將會留隊，又指球會從未正式接觸其他主帥，皆因體育總監迪高（Deco）十分相信沙維。

尤斯達指，迪高（右）十分相信沙維。（Getty Images）

尤斯達在會面結束後，告訴記者沙維向巴塞展現承諾：「他是一名巴塞人，作為主帥，他能領導我們執行計劃，也能幫助年輕球員成長。我相信他會做得很好，他是一名偉大的巴塞球迷（culé，加泰隆尼亞語）。」

他續指在會面中，巴塞沒有討論過團隊變化，沙維亦展示出熱情，會方會支持他及其團隊。據ESPN報道，沙維上季帶領巴塞奪得西甲冠軍後，與球會續約至2025年6月30日，並可在9月選擇續約1年。西班牙《體育報》、《馬卡報》等媒體表示，他已同意履行該合約，意味至少還會繼續執教巴塞1季。