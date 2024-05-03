羽毛球｜桃田賢斗告別戰無緣上陣　為對手留最後祝福：要打得好

曾高踞世界排名第一的日本羽毛球手桃田賢斗，2020年經歷車禍、視力受損後，表現一直低迷，也無緣出戰巴黎奧運會，他兩周前宣布退出國際賽舞台，湯優盃羽毛球男子團體賽成為他最後一次代表日本出賽。

不過，日本隊在8強對馬來西亞落敗，而桃田賢斗還未有機會上陣，便結束了國家隊生涯。



日本隊在湯優盃男子賽，以小組首名打入8強，惟面對馬來西亞，第一單西本拳太先輸給大馬的李梓嘉，雖然男雙保木卓朗／小林優吾擊敗謝定峰／蘇偉譯扳平，惟單打渡邊航貴和雙打古賀輝／齋藤太一連輸兩場，日本以1：3落敗出局，被安排在最後單打上陣的桃田自然無緣上陣；他在日本隊的最後一戰，定格在周三於分組擊敗中華台北球手李佳豪。

馬來西亞在優霸盃男子團體賽8強擊敗日本。（新華社）

桃田賢斗向在場觀眾輕輕拍手、豎起姆指致意後便離場，到中午，世界羽聯在社交媒體宣布桃田將出席記者會，正式道別。桃田在記者會上表示，自己本來就很喜歡團體賽，所以最後一次國際賽也選擇了團體賽，談到自己未能在最後一場國際賽上陣，他豁達地道：「這是團體賽，未能出場也沒有辦法，能夠為隊友加油就很開心了。」

桃田被問道比賽時親問球衣上日本國旗的舉動，他也坦言作為日本球員以此為傲，「（吻國旗是）為了展示我們日本隊是強隊、也象徵是跟粉絲一起努力。」他認為，自己在日本國家隊10年的時間「說長不長、說短不短」：「期間很多艱辛的事，但贏得比賽時，或是訓練有成果的時候就會很開心，這一刻，感覺是『始終還是來到這一步了』，謝謝大家支持，有大家支持我才能堅持到最後。」

桃田賢斗未能在最後一場上陣，但顯得毫不介意。（世界羽聯微博）

被問道會否重新考慮是否退役，桃田笑一笑，斬釘截鐵道：「絕對不可能！」他表示自己會繼續參加有關羽毛球相關的活動，希望繼續跟粉絲在球場上相見，「我想把自己至今為止對羽毛球的精神和理解，去傳達給更多的人，希望能給予大家建議、令更多人喜歡羽毛球。」

談到對日本下一代選手的期待，桃田說：「我記為記錄就是會被超越的，也相信日本選手會不停成長，希望下一代選手很快便能打破我的記錄。」他指出，現在要改善技術的方法很多，「現在在Youtube等渠道，很容易便能看到海外的比賽，能學習到很多，但在訓練中，還是會有艱難之處，不過只要努力訓練，總能有所突破的。」

從此在國際賽場上再看不到桃田賢斗的身影。（世界羽聯微博）

除了教練朴柱奉，其他球手包括安賽龍、石宇奇和金庭，都對桃田的退役表示婉惜，桃田也在記招上有所回應：「我一直很享受跟這些頂級選手交鋒，跟他們比賽時，既艱辛又快樂，他們不僅是我的競爭對手，我們也一起成長，他們的話給我很大的鼓勵。我退役了，他們還會繼續比賽，希望他們打得好，吸引更多球迷。」